Список доступных при ограничении мобильного интернета сайтов обновят в ближайшие дни

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Белый список" сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета, будет обновлен в ближайшие дни, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев журналистам в четверг.

"В ближайшие дни", - сказал министр на площадке конференции "Сохранить все", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Шадаев говорил, что "белые списки" планируется обновлять еженедельно.

В четверг он сказал, что не всегда удается соблюсти эти сроки из-за длительной процедуры согласования с другими ведомствами. "Все сайты, которые включаются в "белые списки", проходят определенную процедуру верификации со стороны других уполномоченных органов", - пояснил министр.

В августе Шадаев сообщал, что Минцифры вместе с операторами связи разработало техническую схему доступа пользователей к массовым сервисам во время действия ограничений мобильного интернета для обеспечения безопасности. Министр уточнял, что в "белый список" войдут "все ресурсы, нужные для жизни". Речь идёт о сервисах массового использования: маркетплейсах, службах доставки, такси и так далее. Также министерство планирует реализовать возможность работы M2M-устройств (интернет вещей), чтобы в период ограничений продолжали работать банкоматы, устройства самообслуживания в магазинах и т.д.

В начале сентября операторы связи начали в пилотном режиме предоставлять доступ к востребованным россиянами ресурсам и сервисам в период ограничения интернета, сообщало министерство.

В так называемый "белый список" вошли: сервисы Госуслуг, "Яндекса", "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и национальный мессенджер Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервис Avito, "Дзен", видеохостинг Rutube, официальный сайт платёжной системы "Мир", сайты правительства и президента, крупнейших операторов связи, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Минцифры сообщало, что на втором этапе в "белый список" войдут СМИ, банки и аптеки, в ближайшее время в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.

Минцифры РФ Максут Шадаев
