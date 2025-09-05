Поиск

Минцифры РФ представило список доступных при ограничении интернета сервисов

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры России представило список ресурсов, доступ к которым будет сохраняться при введении ограничений на интернет.

В сообщении министерства, распространенном в пятницу, поясняется, что речь идет о следующих сайтах: сервисы Госуслуг, сервисы "ВКонтакте", "Oдноклассники", Mail.ru и национальный мессенджер Max, сервисы "Яндекса", маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервис Avito, Дзен, видеохостинг Rutube, официальный сайт платёжной системы "Мир", сайты правительства и администрации президента РФ, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), операторы связи "Билайн", "МегаФон", МТС, "Ростелеком", T2.

"Список будет дополняться", - пообещали в Минцифры.

В пятницу пресс-служба ведомства сообщила, что операторы связи в пилотном режиме обеспечивают доступность к востребованным интернет-сервисам в периоды ограничений работы мобильного интернета. Для доступа к интернет-ресурсам не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи (captcha - тест на определение, что пользователь - человек, а не робот).

По информации Минцифры, "перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России".

"Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета", - отметили в министерстве.

7 августа глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил журналистам, что министерство вместе с операторами связи разработало техническую схему доступа пользователей мобильного интернета к массовым сервисам во время действия ограничений по безопасности.

"Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости", - сказал тогда Шадаев.

По его словам, в "белый список" войдут "все ресурсы, нужные для жизни". Речь идёт о сервисах массового использования: маркетплейсах, службах доставки, такси и так далее, уточнил министр.

"Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей M2M (интернет вещей - ИФ), также мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и так далее", - отметил Шадаев.

