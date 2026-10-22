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В Абхазии могут временно отключать государственные сайты

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Агентство правительственной связи Абхазии предупредило, что некоторые государственные сайты могут на время стать недоступны.

"Это связано с крупной технической уязвимостью, которая сейчас затронула сайты по всему миру. В случае угрозы профильные службы готовы временно отключать серверы, обслуживающие хостинг-площадки органов власти" - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, профильные службы были заранее проинформированы об угрозе и держат ситуацию под полным контролем.

В Агентстве подчеркнули, что "временная остановка серверов является превентивной мерой защиты", и призвали отнестись к возможным неудобствам с пониманием.

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