В Абхазии могут временно отключать государственные сайты

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Агентство правительственной связи Абхазии предупредило, что некоторые государственные сайты могут на время стать недоступны.

"Это связано с крупной технической уязвимостью, которая сейчас затронула сайты по всему миру. В случае угрозы профильные службы готовы временно отключать серверы, обслуживающие хостинг-площадки органов власти" - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, профильные службы были заранее проинформированы об угрозе и держат ситуацию под полным контролем.

В Агентстве подчеркнули, что "временная остановка серверов является превентивной мерой защиты", и призвали отнестись к возможным неудобствам с пониманием.