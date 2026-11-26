Греф сообщил о ликвидации дискриминации в регулировании вложений банков в технологии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Проблема жесткого регулирования инвестиций банков в технологии решена, заявил журналистам в кулуарах AI Journey президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Сложилось в результате просто каких-то недосмотров дискриминационное регулирование как раз вложений в искусственный интеллект. Мы с регулятором имели детальную дискуссию на эту тему, и на сегодняшний момент эта проблема решена. Дискриминация по отношению к остальным информационным технологиям ликвидирована", - сообщил он.

"Я вам не скажу, какое дает это влияние на капитал, но эта проблема на сегодняшний день уже отсутствует", - отметил глава Сбербанка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк обсуждает с регуляторами отнесение инвестиций в искусственный интеллект и центры обработки данных (ЦОДы) к нематериальным активам для применения послаблений Банка России.

"Мы считаем, что инвестиции в генеративный искусственный интеллект являются на уровне страны критичной инфраструктурой. Мы создаем сегодня модели, эти модели как нематериальные активы тоже должны входить в то же самое регулирование", - говорил летом "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

ЦБ в марте опубликовал решение совета директоров, разрешающее банкам до конца 2026 года применять поэтапный вычет НМА при расчете капитала. Регулятор планировал, что на постоянной основе послабления начнут действовать с 1 октября 2027 года. К нематериальным активам регулятор относит программное обеспечение на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. В последние годы затраты банков на ПО существенно выросли на фоне вынужденного импортозамещения. Так, доля НМА от капитала системно значимых банков увеличилась с 3,4% в 2020 году до 8,7% в 2024 году.