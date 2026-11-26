Робот "Теледроид" начнет работать на МКС в первом квартале 2027 года

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Антропоморфный робот "Теледроид", которого привезли 26 ноября на Международную космическую станцию, начнет работу на МКС в первом квартале 2027 года, сообщил "Первому каналу" гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

По его словам, робот будет задействован для работ в открытом космосе, управлять им будет космонавт на борту станции с помощью экзоскелета.

"Это уже практически постоянная работа, чтобы он помогал и людям не приходилось в опасной, сложной среде выполнять трудные действия", - отметил глава "Роскосмоса".

Робот прибыл на станцию на грузовом корабле "Прогресс МС-36".

Антропоморфный робот "Теледроид" разработан НПО "Андроидная техника", постановщиком эксперимента является ЦНИИмаш.

Эксперимент разделен на два этапа: управление роботом внутри станции и установка на внешней части МКС на российском модуле "Наука". "Теледроид" будет работать в автоматическом и ручном режимах, а также с голосовым управлением.

Планируется, что космонавты Петр Дубров и Анна Кикина во время выхода в открытый космос установят внешнюю часть роботизированной системы на поверхность МКС. После монтажа им можно будет управлять, находясь внутри станции.

Робот способен выдерживать вакуум, радиацию и перепады температур. При супервизорном управлении космонавт предоставляет задачу, а робот, опираясь на техническое зрение, может взять молоток, подать ключ или другие инструменты.

У России предшественником "Теледроида" был робот FEDOR (Skybot F-850). В 2019 году его отправляли на МКС, где космонавты проверяли управление машиной и взаимодействие с оператором. В основном, проводимые эксперименты были связаны с отработкой мелкой моторики рук в условиях невесомости.