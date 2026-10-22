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Специалисты РКН отразили более 52 тыс. DDoS-атак с марта 2024 года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА) с марта 2024 г. отразила более 52 тыс. таких атак на защищаемые ресурсы, в том числе в ходе прошедших в сентябре текущего года выборов, сообщил директор Центра управления и мониторинга сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора Владислав Смирнов.

"С момента запуска системы ею было отражено более 52 тыс. DDoS-атак, к ней подключено уже более 14 тыс. информационных ресурсов, которые относятся к 1,7 тыс. организациям", - сказал Смирнов в четверг на 25-м юбилейном форуме "Спектр".

Он отметил, что в этом году новым трендом стала "быстрая смена векторов атак непосредственно в ходе самой атаки". "Кроме того, злоумышленники зачастую пытаются атаковать всю инфраструктуру одновременно, все адреса и поддомены компании, стремясь вывести ее из строя целиком", - сказал Смирнов.

По его словам, "средствами НСПА обеспечивается дополнительная защита большинства социально значимых мероприятий и она задействуется в большинстве крупнейших событий, включая недавно прошедшие выборы".

НСПА создана в марте 2024 года на базе ЦМУ ССОП для защиты ключевых информационных ресурсов.

"Функционально система включает в себя мониторинг трафика, автоматическое или ручное реагирование на выявляемые атаки. Она позволяет обеспечивать обмен индикаторами компрометации, а также в рамках нее обеспечивается взаимодействие с ключевыми центрами информационной безопасности в рамках ГосСОПКИ (система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, координируемая созданным ФСБ Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ))", - сказал Смирнов.

Он отметил, что эта система является одной из крупнейших национальных систем противодействия кибератакам и позволяет отражать до 160 Тбит/с входящего из-за рубежа вредоносного трафика за счёт оборудования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

ЦМУ создан на базе подведомственного Роскомнадзору "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ), в том числе для управления ТСПУ, которые установлены на сетях операторов для фильтрации трафика в рамках реализации закона о суверенном Рунете.

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