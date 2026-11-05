Max подключат к госинформсистеме для проверки статуса используемых для регистрации номеров

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ разработало проект постановления правительства для подключения национального мессенджера Max к государственно информационной системе и отслеживания статуса используемых для регистрации в сервисе номеров. Документ размещен в четверг на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое завершится 23 ноября.

"Национальный мессенджер Mах планируется подключить к государственной информационной системе мониторинга исполнения операторами обязанностей при оказании услуг связи (ГИС КСИМ)", - сообщили в пресс-службе министерства.

Проектом предлагается утвердить правила взаимодействия мессенджера Max с вышеуказанной ГИС. Согласно пояснительной записке, принятие постановления не повлечет дополнительных бюджетных расходов и расходов субъектов регулирования.

"Подключение позволит проверять статус номеров, используемых в мессенджере, и учитывать прекращение договоров на услуги связи. Это поможет повысить безопасность пользователей и выявлять риски неправомерного использования аккаунтов", - заявили в министерстве.