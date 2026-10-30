В Binance заявили, что компания после хакерской атаки работает со следователями

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава компании Binance Ричард Тэн в пятницу заявил, что ее руководство сотрудничает с правоохранительными органами разных стран из-за крупного взлома криптобиржи, сообщает издание The Guardian.

По словам Тэна, Binance "работает рука об руку" с международными правоохранительными структурами, чтобы "добиться справедливости".

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы гарантировать, что этих преступников привлекут к ответственности", - сказал он.

Он поблагодарил пользователей криптобиржи за терпение и понимание, а также партнеров, которые смогли заморозить активы, подвергшиеся хакерской атаке.

Тэн добавил, что компания "возместит все убытки, возникшие в результат взлома, за счет средств нашей компании". "Ваши активы в безопасности", - заверил он пользователей Binance.

Ранее западные СМИ писали, что Binance подверглась крупной хакерской атаке. По оценке компании, ущерб составил более $6 млрд.