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"Яндекс" восстановил доступ к 96% данных на "Диске"

"Яндекс" восстановил доступ к 96% данных на "Диске"
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" восстановил доступ к 96% данных, хранящихся на "Яндекс Диске" - документам, фотографиям, аудио- и видеозаписям и другим файлам, сообщила компания.

У разных пользователей доля доступных данных на "Диске" может различаться: к некоторым уже вернулись все их файлы, к другим пока нет.

"Чтобы обеспечить стабильную работу сервиса, "Яндекс" распределяет мощности между сторонними независимыми площадками и возвращает файлы постепенно. Восстановление продолжается - с каждым днем пользователям будет доступно все больше файлов", - говорится в сообщении.

Сейчас работают все базовые функции "Диска", в том числе - загрузка, скачивание и синхронизация. В браузерной версии пока нельзя скачивать папки и альбомы, а также несколько файлов сразу - для этого стоит воспользоваться приложением "Диска" для компьютеров либо сделать это через API.

"В будущем все возможности вернутся в полном объеме, в том числе в мобильном приложении", - обещает компания.

"Яндекс Диск" входит в виртуальный офис "Яндекс 360".

"Другие сервисы Яндекс 360 также работают - пользователям уже доступны основные функции. Команда постепенно возвращает и остальные возможности", - говорится в сообщении.

С 8 по 11 октября в результате атак БПЛА пострадали три дата-центра "Яндекса" - в городе Сасово Рязанской области, Калуге и Владимире. Работа ЦОД в Сасове и Владимире была полностью остановлена, в Калуге несколько модулей дата-центра были выведены из строя. В результате инцидентов возникли сбои в работе как сервисов самого "Яндекса", так и других ресурсов в Рунете.

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