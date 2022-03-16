Минцифры предложило обнулить таможенную пошлину на ввоз электроники

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предложило обнулить на полгода ввозную пошлину на вычислительную технику и электронные компоненты, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину для продукции, которая попала в санкционные списки и не производится в России совсем или в нужном объеме. Это позволит поддержать российских производителей техники, пока не сформируются новые цепочки поставок и производства внутри России", - пояснили в Минцифры.

Ранее Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила в правительство РФ предложения по поддержке отрасли в условиях санкций. Помимо финансовых мер, ассоциация предложила ограничить механизмы защиты интеллектуальной собственности для налаживания "серых" поставок электронной продукции.