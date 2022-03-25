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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Spotify уйдет из России

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Шведская аудио-стриминговая платформа Spotify решила полностью прекратить работу в России, полное отключение может произойти в апреле, причиной в компании назвали закон "о фейках", сообщают в пятницу шведские издания Expressen и DiGital.

"К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решению полностью прекратить оказание наших услуг в России", - цитируют заявление компании издания.

В компании рассчитывают, что прекращение всех операций займет несколько недель, полностью уйти с российского рынка компания планирует в апреле.

В Spotify в ответ на запрос "Интерфакса" от комментариев отказались.

В начале марта Spotify заявила о прекращении работы российского офиса, открытого в рамках исполнения закона о "приземлении". Также компания остановила все возможности монетизации из России.

Как сообщалось, в начале марта Spotify приняла решение на неопределенный срок закрыть офис в России на фоне ситуации на Украине. Позднее сервис сообщил об отмене Premium-подписки в России. При этом Spotify остался доступен для пользователей из России.

Платформа Spotify в начале февраля 2022 года приступила к исполнению закона о "приземлении" иностранных IT-компаний.

Для пользователей из РФ сервис стал доступен около 1,5 года назад.

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