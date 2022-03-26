Гранты, госзаказ и льготная ипотека: что обсуждали чиновники на встрече с IT-отраслью. Обзор

Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В субботу в координационном центре правительства состоялась встреча с представителями IT-отрасли по подготовке третьего пакета мер поддержки. В ходе мероприятия, в котором приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры Максут Шадаев, был представлен ряд подробностей разрабатываемых правительством мер поддержки. В частности, в Минцифры уточнили планируемый объем бюджетных расходов на грантовые программы и планируемые критерии предоставления IT-сотрудникам льготной ипотеки.

Импортозамещение

Открывая встречу, Дмитрий Чернышенко заявил, что уход зарубежных сервисов принесет "определенный положительный эффект" для преодоления технологической зависимости страны.

"Десятилетиями мы закупали на сотни миллиардов рублей лицензии, и впадая в эту зависимость, отдавали свои данные, отдавали свою безопасность на суд тем, кто по своему усмотрению этим распоряжается. И сейчас, когда мы в один момент этого всего дела лишились, я считаю, что в этом определенный положительный эффект, безусловно, есть", - сообщил он.

В то же время, по словам Чернышенко, почти все необходимые сервисы в России есть благодаря "системной работе министерства" в течение нескольких лет.

"По всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности от 80 до 100% есть. То есть никакой опасности, скажем так, для государства нет, во всяком случае в области промышленности и отраслей. Где-то, конечно, не дотягивают сервисы до уровня, который есть сейчас у технологических гигантов. Но в этом есть, как я уже сказал, наша вина. И сейчас как раз тот самый момент, когда мы должны ускоренным образом улучшить и сделать конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков", - пояснил вице-премьер.

При этом все новые решения должны разрабатываться с прицелом на экспорт и быть "обречены на масштабируемость" и продвижение в агрессивной конкурентной среде. Обеспечить это должны, в том числе, создаваемые "во всех странах, где это возможно" доверенные центры компетенций и институт "цифровых атташе".

Вице-премьер также заверил собравшихся, что все проекты по микроэлектронике обеспечены финансированием в области госзаказа, а также призвал глав регионов приложить максимум усилий для загрузки IT-специалистов в своих проектах.

Налоговые льготы

Выступавший следом глава Минцифры Максут Шадаев посвятил свою презентацию конкретным мерам поддержки, разрабатываемым министерством. По сути, речь идет о все том же наборе мер, сформулированном в первые недели кризиса, однако тезисы постепенно обрастают подробностями, в том числе и в результате еженедельных встреч с представителями отрасли, которые проводит министерство.

Так, Шадаев подтвердил, что Минцифры предлагает распространить налоговые льготы, доступные разработчикам ПО, на компании-интеграторы и интернет-компании, получающие прибыль за счет продажи рекламы или доступа к подпискам на контент.

"Также у нас есть предварительная договоренность с Минфином, что попадут компании, которые производят и продают российские программно-аппаратные комплексы, эпплайенсы (оборудование - ИФ) в разных сферах. В том числе в сфере кибербезопасности", - добавил министр.

Гранты

Также Шадаев впервые озвучил сумму, которую планируется выделить из бюджета на грантовую поддержку отрасли в текущем году - 20 млрд рублей. Ранее замглавы ведомства Максим Паршин заявлял, что финансирование будет увеличено "в разы" по сравнению с предусмотренными в бюджете 7,5 млрд рублей. В проектах постановлений правительства, опубликованных для публичного обсуждения, речь шла о выделении дополнительных 14 млрд рублей из Резервного фонда.

По словам министра, сейчас на рынке открывается много новых ниш из-за ухода западных компаний.

"Поэтому мы решили, что этот процесс нужно поддержать, прежде всего, финансово. Мы говорим, что мы в разы увеличиваем объем грантов, которые будут выделяться по линии министерства в рамках программы "Цифровая экономика". Мы планируем только в этом году выделить гранты на сумму 20 млрд рублей", - заявил он.

Гранты будут выделяться по двум основным линиям: первая - на замещение корпоративных решений через крупных якорных заказчиков, которые могут у себя внедрять инновационные российские решения, вторая - пользовательские продукты, пояснил глава Минцифры.

Отсрочка

Одной из самых резонансных мер, предложенных Минцифры, стало предоставление отсрочки от армии для IT-специалистов. Соответствующий проект постановления внесен в правительство, сообщил Шадаев. В действующей версии отсрочку предлагается предоставлять сотрудникам аккредитованных компаний, имеющим профильное образование или образование, связанное с IT-специальностями – однако этот перечень может быть расширен.

"В нашей рамке содержится предложение предоставлять отсрочку айтишникам, которые работают в компаниях, для которых IT – это важная часть, но не является основной деятельностью по выручке. Например, банки, медиа и другие организации, в том числе бюджетные", - пояснил он.

Госзаказ

Минцифры также подготовило законопроект, призванный существенное облегчить и упростить условия исполнения госконтрактов, рассказал Шадаев.

"В части поставки IT-оборудования нам кажется важным дать фаст-трек для того чтобы такие контракты могли заключаться на основе котировок, а не длинной процедуры конкурентных торгов", - отметил он. Кроме того, планируется ограничить ответственность поставщиков за неполное исполнение контракта и ограничить доступ к информациям о закупках.

"Очень важно с учетом того, что логистические цепочки будут перестраиваться, сделать так, что если поставщик не сможет довезти железо в полном объеме, то он не подпадает под весь набор санкций и штрафов. Ну и понятно, что с учетом чувствительности этой информации, такого рода контракты не должны публиковаться в открытом доступе", - пояснил министр.

Что касается контрактов на разработку и внедрение ПО, то здесь министерство на фоне кризиса рассчитывает воплотить давно озвученные идеи по переходу к гибким контрактам

"Два года мы обсуждаем, что эджайл, гибкие формы разработки, конечно, противоречат действующей логике госконтрактов, когда очень жесткое ТЗ и, фактически, его в процессе поменять нельзя. Поэтому здесь мы идем на это, в том числе обеспечиваем возможность покупки готовых сервисов из "Гостеха" без проведения конкурентных торгов", - заявил Шадаев.

Упрощение импорта

Шадаев также рассказал о мерах, которые предлагается предпринять для облегчения ввоза комплектующих, в том числе по "серым" схемам, на чем настаивали производители электронной продукции. Помимо обнуления таможенных пошлин на импортные комплектующие и упрощения сертификации и оформления ввозных документов, в Минцифры предлагают отказаться от практики получения подтверждения правообладателя на ввоз оборудования.

"Это все то, что позволит нам максимально упростить ввоз необходимых комплектующих для организации здесь собственного производства тяжелый решений", - отметил глава Минцифры.

Ипотека

В министерстве уточнили и озвученные накануне предложения по льготной ипотеке.

"Очень важная история, связанная с цифровой ипотекой. Безусловно, нам важно создать стимулы для наших разработчиков молодых, востребованных на международном рынке, оставаться внутри страны. С учетом ставки, которая сейчас действует, Минцифры предложило 5%-ю льготную ипотеку для айтишников", - заявил Шадаев.

При этом, по словам министра, по согласованию с региональными властями размер ставки может быть дополнительно уменьшен.

"Надеемся, что регионы - такие, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород - готовы будут дополнительно 3% ставки закрывать за счет собственных средств для того, чтобы ипотека была по 2%", - пояснил он.

По оценке Минцифры, за три года воспользоваться льготой смогут 50 тысяч сотрудников IT-компаний.

Согласно презентации, представленной Шадаевым, право на цифровую ипотеку имеют сотрудники IT-компаний от 22 до 40 лет с доходом в городах-миллионниках от 200 тыс. руб, в других городах - от 150 тыс. руб. Размер кредитных средств составит 18 млн руб. в первом случае, 9 млн руб. - во втором.