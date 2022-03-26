Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:03

Гранты, госзаказ и льготная ипотека: что обсуждали чиновники на встрече с IT-отраслью. Обзор

Гранты, госзаказ и льготная ипотека: что обсуждали чиновники на встрече с IT-отраслью. Обзор
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В субботу в координационном центре правительства состоялась встреча с представителями IT-отрасли по подготовке третьего пакета мер поддержки. В ходе мероприятия, в котором приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры Максут Шадаев, был представлен ряд подробностей разрабатываемых правительством мер поддержки. В частности, в Минцифры уточнили планируемый объем бюджетных расходов на грантовые программы и планируемые критерии предоставления IT-сотрудникам льготной ипотеки.

Импортозамещение

Открывая встречу, Дмитрий Чернышенко заявил, что уход зарубежных сервисов принесет "определенный положительный эффект" для преодоления технологической зависимости страны.

"Десятилетиями мы закупали на сотни миллиардов рублей лицензии, и впадая в эту зависимость, отдавали свои данные, отдавали свою безопасность на суд тем, кто по своему усмотрению этим распоряжается. И сейчас, когда мы в один момент этого всего дела лишились, я считаю, что в этом определенный положительный эффект, безусловно, есть", - сообщил он.

В то же время, по словам Чернышенко, почти все необходимые сервисы в России есть благодаря "системной работе министерства" в течение нескольких лет.

"По всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности от 80 до 100% есть. То есть никакой опасности, скажем так, для государства нет, во всяком случае в области промышленности и отраслей. Где-то, конечно, не дотягивают сервисы до уровня, который есть сейчас у технологических гигантов. Но в этом есть, как я уже сказал, наша вина. И сейчас как раз тот самый момент, когда мы должны ускоренным образом улучшить и сделать конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков", - пояснил вице-премьер.

При этом все новые решения должны разрабатываться с прицелом на экспорт и быть "обречены на масштабируемость" и продвижение в агрессивной конкурентной среде. Обеспечить это должны, в том числе, создаваемые "во всех странах, где это возможно" доверенные центры компетенций и институт "цифровых атташе".

Вице-премьер также заверил собравшихся, что все проекты по микроэлектронике обеспечены финансированием в области госзаказа, а также призвал глав регионов приложить максимум усилий для загрузки IT-специалистов в своих проектах.

Налоговые льготы

Выступавший следом глава Минцифры Максут Шадаев посвятил свою презентацию конкретным мерам поддержки, разрабатываемым министерством. По сути, речь идет о все том же наборе мер, сформулированном в первые недели кризиса, однако тезисы постепенно обрастают подробностями, в том числе и в результате еженедельных встреч с представителями отрасли, которые проводит министерство.

Так, Шадаев подтвердил, что Минцифры предлагает распространить налоговые льготы, доступные разработчикам ПО, на компании-интеграторы и интернет-компании, получающие прибыль за счет продажи рекламы или доступа к подпискам на контент.

"Также у нас есть предварительная договоренность с Минфином, что попадут компании, которые производят и продают российские программно-аппаратные комплексы, эпплайенсы (оборудование - ИФ) в разных сферах. В том числе в сфере кибербезопасности", - добавил министр.

Гранты

Также Шадаев впервые озвучил сумму, которую планируется выделить из бюджета на грантовую поддержку отрасли в текущем году - 20 млрд рублей. Ранее замглавы ведомства Максим Паршин заявлял, что финансирование будет увеличено "в разы" по сравнению с предусмотренными в бюджете 7,5 млрд рублей. В проектах постановлений правительства, опубликованных для публичного обсуждения, речь шла о выделении дополнительных 14 млрд рублей из Резервного фонда.

По словам министра, сейчас на рынке открывается много новых ниш из-за ухода западных компаний.

"Поэтому мы решили, что этот процесс нужно поддержать, прежде всего, финансово. Мы говорим, что мы в разы увеличиваем объем грантов, которые будут выделяться по линии министерства в рамках программы "Цифровая экономика". Мы планируем только в этом году выделить гранты на сумму 20 млрд рублей", - заявил он.

Гранты будут выделяться по двум основным линиям: первая - на замещение корпоративных решений через крупных якорных заказчиков, которые могут у себя внедрять инновационные российские решения, вторая - пользовательские продукты, пояснил глава Минцифры.

Отсрочка

DigitalЧасти студентов по направлению IT предложили предоставить отсрочку от армииЧитать подробнее

Одной из самых резонансных мер, предложенных Минцифры, стало предоставление отсрочки от армии для IT-специалистов. Соответствующий проект постановления внесен в правительство, сообщил Шадаев. В действующей версии отсрочку предлагается предоставлять сотрудникам аккредитованных компаний, имеющим профильное образование или образование, связанное с IT-специальностями – однако этот перечень может быть расширен.

"В нашей рамке содержится предложение предоставлять отсрочку айтишникам, которые работают в компаниях, для которых IT – это важная часть, но не является основной деятельностью по выручке. Например, банки, медиа и другие организации, в том числе бюджетные", - пояснил он.

Госзаказ

Минцифры также подготовило законопроект, призванный существенное облегчить и упростить условия исполнения госконтрактов, рассказал Шадаев.

DigitalМинцифры подготовило законопроект об упрощении доступа IT-компаний к госзаказуЧитать подробнее

"В части поставки IT-оборудования нам кажется важным дать фаст-трек для того чтобы такие контракты могли заключаться на основе котировок, а не длинной процедуры конкурентных торгов", - отметил он. Кроме того, планируется ограничить ответственность поставщиков за неполное исполнение контракта и ограничить доступ к информациям о закупках.

"Очень важно с учетом того, что логистические цепочки будут перестраиваться, сделать так, что если поставщик не сможет довезти железо в полном объеме, то он не подпадает под весь набор санкций и штрафов. Ну и понятно, что с учетом чувствительности этой информации, такого рода контракты не должны публиковаться в открытом доступе", - пояснил министр.

Что касается контрактов на разработку и внедрение ПО, то здесь министерство на фоне кризиса рассчитывает воплотить давно озвученные идеи по переходу к гибким контрактам

"Два года мы обсуждаем, что эджайл, гибкие формы разработки, конечно, противоречат действующей логике госконтрактов, когда очень жесткое ТЗ и, фактически, его в процессе поменять нельзя. Поэтому здесь мы идем на это, в том числе обеспечиваем возможность покупки готовых сервисов из "Гостеха" без проведения конкурентных торгов", - заявил Шадаев.

Упрощение импорта

Шадаев также рассказал о мерах, которые предлагается предпринять для облегчения ввоза комплектующих, в том числе по "серым" схемам, на чем настаивали производители электронной продукции. Помимо обнуления таможенных пошлин на импортные комплектующие и упрощения сертификации и оформления ввозных документов, в Минцифры предлагают отказаться от практики получения подтверждения правообладателя на ввоз оборудования.

"Это все то, что позволит нам максимально упростить ввоз необходимых комплектующих для организации здесь собственного производства тяжелый решений", - отметил глава Минцифры.

Ипотека

В министерстве уточнили и озвученные накануне предложения по льготной ипотеке.

"Очень важная история, связанная с цифровой ипотекой. Безусловно, нам важно создать стимулы для наших разработчиков молодых, востребованных на международном рынке, оставаться внутри страны. С учетом ставки, которая сейчас действует, Минцифры предложило 5%-ю льготную ипотеку для айтишников", - заявил Шадаев.

При этом, по словам министра, по согласованию с региональными властями размер ставки может быть дополнительно уменьшен.

"Надеемся, что регионы - такие, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород - готовы будут дополнительно 3% ставки закрывать за счет собственных средств для того, чтобы ипотека была по 2%", - пояснил он.

По оценке Минцифры, за три года воспользоваться льготой смогут 50 тысяч сотрудников IT-компаний.

Согласно презентации, представленной Шадаевым, право на цифровую ипотеку имеют сотрудники IT-компаний от 22 до 40 лет с доходом в городах-миллионниках от 200 тыс. руб, в других городах - от 150 тыс. руб. Размер кредитных средств составит 18 млн руб. в первом случае, 9 млн руб. - во втором.

Минцифры Максут Шадаев Дмитрий Чернышенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"ВКонтакте" заблокировала страницы TJ и ряда пабликов по требованию прокуроров

"ВКонтакте" заблокировала страницы TJ и ряда пабликов по требованию прокуроров

"Лаборатория Касперского" признана потенциальной угрозой нацбезопасности США

Spotify уйдет из России

Части студентов по направлению IT предложили предоставить отсрочку от армии

Песков опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд из РФ IT-специалистов

Песков опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд из РФ IT-специалистов

Минцифры выступили против законодательных препятствий для передвижения IT-специалистов

Минцифры выступили против законодательных препятствий для передвижения IT-специалистов

Эксперт оценил в восемь тысяч число уехавших из РФ специалистов по разработке ПО

В России заблокировали Google News

Рогозин усомнился в технической возможности отключения России от GPS

Рогозин усомнился в технической возможности отключения России от GPS

Власти Удмуртии попросили Дурова снизить расценки на рекламу в Telegram

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });