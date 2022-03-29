Кабмин РФ определил порядок отсрочки от службы в армии для IT-специалистов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных компаний, работающих в области информационных технологий.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Речь идет о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

В документе поясняется, что компании, которые хотят получить отсрочку для своих молодых специалистов, должны сформировать их список и отправить в Минцифры не позднее 1 мая 2022 года. Затем министерство направит обобщенный список в Минобороны, которое сформирует итоговые документы и отправит их в военкоматы для оформления отсрочки.

"Постановлением также утвержден перечень вузовских специальностей и направлений подготовки, которые позволяют претендовать на отсрочку. В их числе математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие - всего более 60 направлений", - отмечают в пресс-службе правительства.

Предоставить отсрочку от службы в армии для IT-специалистов ранее предложило Минцифры.