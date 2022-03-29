Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

Кабмин РФ определил порядок отсрочки от службы в армии для IT-специалистов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных компаний, работающих в области информационных технологий.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Речь идет о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

В документе поясняется, что компании, которые хотят получить отсрочку для своих молодых специалистов, должны сформировать их список и отправить в Минцифры не позднее 1 мая 2022 года. Затем министерство направит обобщенный список в Минобороны, которое сформирует итоговые документы и отправит их в военкоматы для оформления отсрочки.

"Постановлением также утвержден перечень вузовских специальностей и направлений подготовки, которые позволяют претендовать на отсрочку. В их числе математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие - всего более 60 направлений", - отмечают в пресс-службе правительства.

Предоставить отсрочку от службы в армии для IT-специалистов ранее предложило Минцифры.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гранты, госзаказ и льготная ипотека: что обсуждали чиновники на встрече с IT-отраслью. Обзор

Гранты, госзаказ и льготная ипотека: что обсуждали чиновники на встрече с IT-отраслью. Обзор

"ВКонтакте" заблокировала страницы TJ и ряда пабликов по требованию прокуроров

"ВКонтакте" заблокировала страницы TJ и ряда пабликов по требованию прокуроров

"Лаборатория Касперского" признана потенциальной угрозой нацбезопасности США

Spotify уйдет из России

Части студентов по направлению IT предложили предоставить отсрочку от армии

Песков опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд из РФ IT-специалистов

Песков опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд из РФ IT-специалистов

Минцифры выступили против законодательных препятствий для передвижения IT-специалистов

Минцифры выступили против законодательных препятствий для передвижения IT-специалистов

Эксперт оценил в восемь тысяч число уехавших из РФ специалистов по разработке ПО

В России заблокировали Google News

Рогозин усомнился в технической возможности отключения России от GPS

Рогозин усомнился в технической возможности отключения России от GPS
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });