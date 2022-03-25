Части студентов по направлению IT предложили предоставить отсрочку от армии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Минцифры РФ по итогам совещаний с IT-отраслью рассматривает вариант предоставления отсрочки от армии студентам вечерней и заочной форм обучения по направлению IT, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

"По итогам совещания было предложено расширить перечень IT-специалистов, которым предоставляется отсрочка от армии. Такая мера поддержки может затронуть студентов вечерней и заочной форм обучения по направлению IT", - говорится в сообщении.

Также Минцифры оперативно готовит проект постановления по льготной ипотеке. "Среди критериев могут быть: возраст, заработная плата и другие. Обсуждается вопрос предоставления такой меры поддержки сотрудникам в возрасте от 22 до 40 лет", - отметили в министерстве.

Там также добавили, что министерство прорабатывает вопрос о том, какие компании войдут в список системно значимых. Это могут быть те компании, которые имеют программные продукты, зарегистрированные в реестре отечественного ПО, или претендуют на налоговые льготы.

Как ранее поясняли в министерстве, вопрос предоставления льготной ипотеки сотрудникам IT-компаний предлагается решить за счет безвозмездного финансирования аккредитованных компаний. Порядок расчета такого финансирования сейчас разрабатывается Минцифры.

Кому из айтишников могут предоставить отсрочку от армии

Также Минцифры подготовило проект постановления, который регламентирует порядок предоставления сотрудникам IT-компаний отсрочки от армии. Планируется, что отсрочка будет распространяться только на аккредитованные компании, но если IT-компания входит в список системно значимых, то такая мера поддержки будет распространяться на всех ее сотрудников. Кроме того, в ведомстве предложили сформировать перечень специальностей в вузах, выпускники которых смогут получить отсрочку от армии. "Если в течение года выпускник устраивается на работу в аккредитованную IT-компанию, он сможет претендовать на такую меру", - пояснял глава Минцифры Максут Шадаев. Ведомство планирует вести реестр всех срочников, которые получили соответствующие освобождения.

Ранее в пятницу в правительстве РФ заявили, что не будет вводить запретов на выезд IT-специалистов за рубеж. "Сегодня одним из крупных предпринимателей было сделано заявление, что IT-специалистам нужно запретить выезд за рубеж. Профильное министерство уже обозначило свою отрицательную позицию по данному вопросу. Я также ответственно заявляю, что правительство не будет вводить никаких запретов на выезд IT-специалистов", - сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, которого цитирует аппарат вице-премьера.

Чернышенко добавил, что стратегия правительства заключается в поддержке и развитии сферы информационных технологий и ее специалистов, а не в введении ограничений и запретов. "Работать на иностранную компанию любой IT-специалист при желании может из любой точки мира", - подчеркнул он.

Ранее Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) прогнозировала, что в апреле РФ могут покинуть 70-100 тысяч человек в рамках "второй волны" эмиграции IT-специалистов. "Первая волна - 50-70 тысяч человек - уехали уже. Сдерживает вторую волну только то, что там дорогие билеты, жилье выросло, русских никто не ждет, и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить. Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 тысяч до 100 тысяч человек в апреле уедут. Это только айтишники", - говорил глава РАЭК Сергей Плуготаренко 22 марта в ходе заседании "Развитие IT-отрасли в условиях санкций" в Госдуме.

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