Минцифры подготовило законопроект об упрощении доступа IT-компаний к госзаказу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минцифры РФ внесло в правительство законопроект, направленный на упрощение доступа IT-компаний к госзакупкам и исполнения госконтрактов, сообщил глава министерства Максут Шадаев на встрече правительства и представителей IT-отрасли по подготовке новых мер поддержки индустрии.

"Безусловно, в текущий момент нам очень важно упрощать доступ к госзаказу и оптимизировать само исполнение госконтрактов. Мы подготовили уже законопроект, по которому предлагается существенное облегчение и упрощение условий исполнения госконтрактов", - сказал министр, добавив, что законопроект внесен в правительство.

В частности, по словам Шадаева, предлагается ускорить проведение госзакупок IT-оборудования, отказавшись от длинной процедуры конкурентных торгов и перейти к заключению госконтрактов на основе котировок цен. Кроме того, в министерстве считают важным минимизировать количество возможных взысканий госзаказчиков в случае срыва поставок зарубежного оборудования или комплектующих в условиях нарушения логистики, а также перестать публиковать госконтракты на такие поставки.

"Очень важно с учетом того, что логистические цепочки будут перестраиваться, сделать так, что если поставщик не сможет довезти железо в полном объеме, то он не подпадает под весь набор санкций и штрафов (со стороны заказчика - ИФ). Ну и понятно, что с учетом чувствительности этой информации, такого рода контракт не должны публиковаться в открытом доступе", - сказал Шадаев.

По его словам, Минцифры хочет вернуться к вопросу максимального упрощения контрактов на разработку и внедрение. "Два года мы обсуждаем, что эджайл, гибкие формы разработки, конечно, противоречат действующей логике госконтрактов, когда очень жесткое ТЗ, и фактически его в процессе поменять нельзя. Поэтому здесь мы идем на это, в том числе, обеспечиваем возможность покупки готовых сервисов из гостеха без проведения конкурентных торгов", - сказал глава Минцифры.

Еще одним важным направлением Шадаев назвал создание собственного производства. Минцифры считает важным упрощение импорта комплектующих, обнуление пошлин, упрощение ввозных процессов, отказ от получения декларации правообладателя, упрощение сертификации и оформления ввозных документов. "Это все то, что позволит нам максимально упростить ввоз необходимых комплектующих для организации здесь собственного производства тяжелый решений", - сказал министр.

Кроме того, он отметил, что Минцифры планирует разработку точечных мер поддержки для отдельных направлений внутри IT-отрасли.

В Минцифры считают важным освободить все IT-компании на ближайшие три года от всех видов проверок. "Часть решений уже принята. Сейчас мы обсуждаем, как будет действовать налоговый контроль, валютный контроль для того, чтобы максимально освободить добросовестные компании от необходимости предоставлять сведения, отвечать на запросы и так далее", - сказал глава Минцифры