В России предложили сделать бессрочными лицензии на теле- и радиовещание

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает внести поправки в закон "О СМИ", сделав бессрочными лицензии на теле- и радиовещание, говорится в разработанном ведомством законопроекте, размещенном на портале проектов нормативных актов.

"Законопроектом в закон РФ от 27 декабря 1991 г. "О средствах массовой информации" вводятся положения, предусматривающие бессрочный режим действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание", - сказано в пояснительной записке к проекту.

Также законопроект конкретизирует перечень сведений, подлежащих указанию в заявлении на получении лицензии.

В настоящее время срок действия лицензии на теле- и радиовещание составляет 10 лет, если меньший не указан в заявлении о предоставлении лицензии.

Проект разработан в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования, уточняется в записке. С 1 августа прошлого года, когда начался эксперимент, оформить лицензии или разрешения на те или иные виды деятельности стало возможным через портал госуслуг.