"Интерфакс-ЦРКИ" разработал программу-помощник для подготовки ESG-отчётности

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Центр раскрытия корпоративной информации ("Интерфакс-ЦРКИ") добавил в программу для автоматизированной подготовки отчетности, которую используют тысячи российских эмитентов, специальный модуль для отчетов по устойчивому развитию.

Модуль, бета-версия которого стала доступна клиентам "Интерфакс-ЦРКИ" с 25 мая, представляет собой виртуальную анкету, заполнив которую пользователь получает текстовый документ, описывающий деятельность эмитента с учетом факторов ESG. Модуль базируется на рекомендациях Банка России по подготовке нефинансовой отчетности, выпущенных в 2021 г.

Программа позволяет пошагово включить в отчет, в частности, информацию о бизнес-модели, стратегии компании в контексте устойчивого развития, об учете принципов ESG при принятии решений внутри общества и управлении рисками, об ответственном отношении к клиентам, инвесторам, сотрудникам и контрагентам. Подсказки и комментарии помогут выбрать правильные данные из внутренних источников, рассчитать основные экологические показатели: энергопотребление, выбросы парниковых газов.

"Мы стремились предложить компаниям простой и доступный механизм для соблюдения рекомендаций Банка России, учитывающий наилучшую практику в этой сфере. Мы видим, что сегодня компании не отказываются от ESG, но - с учетом изменившейся ситуации в экономике - не готовы вкладывать в подготовку отчетности дополнительные ресурсы, нанимать для этого отдельных специалистов. Наш модуль позволит эмитентам учитывать запросы регулятора и рынка с наименьшими издержками", - рассказал на вебинаре для эмитентов руководитель проектов "Интерфакс-ЦРКИ" Александр Романенко.

Опросы, которые проводил "Интерфакс-ЦРКИ" среди эмитентов, показали запрос на структуризацию ESG-отчётности. Чаще всего заинтересованность в этом высказывали компании, которые до сих пор не выпускали отчетов об устойчивом развитии и только осваивают эту тему.

Банк России рекомендует включать нефинансовую информацию в годовые отчеты акционерного общества, хотя возможна и подготовка отдельного документа.

"Интерфакс" с 2003 г. аккредитован как уполномоченное агентство в сфере раскрытия информации на рынке ценных бумаг и имеет многолетний опыт взаимодействия с эмитентами в рамках выполнения ими регуляторных требований. В частности, после введения регулятором требования к эмитентам предоставлять отчетность в структурированном формате XML "Интерфакс" разработал программу-анкету для подготовки ежеквартального отчета. Хотя позже это требование было отменено, автоматизированная анкета по-прежнему востребована и используется абсолютным большинством российских эмитентов. Последнее обновление программы учитывает требования нового Положения о раскрытии №714-п.

Модуль для ESG-отчетности, реализованный на привычной для эмитентов платформе программы-анкеты для подготовки отчета, будет доработан в течение ближайших месяцев с учетом замечаний и предложений пользователей.

Для получения доступа к модулю достаточно обновить программу-анкету до последней версии, и дополнительная форма появится в списке доступных документов. Если "Программа-анкета для отчета эмитента" ранее не была установлена, скачать ее компания может в личном кабинете на www.e-disclosure.ru.

Сайт Центра раскрытия корпоративной информации позволяет инвесторам получать новости эмитентов, а также другую важную информацию: регистрационные данные компаний, отчеты, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, эмиссионные документы, уставы, списки аффилированных лиц. Компании поддерживают более 5000 страниц для раскрытия этой информации. Многие эмитенты, следуя рекомендациям ЦБ, начали публиковать на e-disclosure.ru и отчеты об устойчивом развитии.