Китайский интернет-автосервис SunCar разместится на Nasdaq через SPAC

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Китайская интернет-платформа SunCar, которая оказывает различные услуги автовладельцам, включая услуги автострахования, объявила, что выйдет на открытый рынок в США через слияние со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC).

Компания, официальное название которой - Auto Services Group Ltd., заключила сделку с Goldenbridge Acquisition Ltd. - SPAC, ориентированной на китайский рынок. В результате стоимость сервиса была оценена в $858 млн.

Акции будут торговаться на американской бирже Nasdaq.

SunCar сообщила, что ее выручка в 2021 году выросла на 4,6% и составила около $250 млн. Среднегодовой рост выручки в последние семь лет составил 32%.