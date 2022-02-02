Эксперты РКН предупредили о рисках политических протестов в метавселенных

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Власти РФ начали изучать риски развития метавселенных: эксперты предупреждают о возможном появлении в этих виртуальных пространствах магазинов с наркотиками, а также новых форм агитации и политических протестов, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Научно-технического центра (НТЦ) "ГРЧЦ" (структура Роскомнадзора).

Авторы исследования составили список рисков, которые, по их мнению, несет развитие метавселенных. В числе угроз - нарушение политических границ из-за доминирования цифровых валют в метавселенных, так как налоговые кодексы и правила не могут регулировать цепочки продаж.

Также существуют и риски создания виртуальных магазинов, в том числе и запрещенных веществ, полагают эксперты РКН. Кроме того, авторы исследования опасаются, что возможности метавселенных будут использовать для секса с детьми. "Использование расширенной реальности (XR) для ощущения тактильных импульсов также переосмысливает опыт киберсекса, и есть угроза в возможностях киберсекса с несовершеннолетними, формировании различных девиаций", - предупреждают специалисты.

Кроме того, в метавселенных даже может возникнуть виртуальная политическая реальность - политические партии, новые формы агитации и протеста.

В Роскомнадзоре, комментируя данное исследование, заявили о необходимости создания механизмов саморегулирования происходящих в метавселенной процессов.

Источники "Коммерсанта" на IT-рынке связали обсуждение регулирования метавселенных с заявлением президента РФ Владимира Путина, которое он сделал в ноябре прошлого года на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey 2021. Тогда Путин сказал, что "защитой россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве должно заниматься государство".

Мнения опрошенных "Ъ" экспертов разделились: одни считают, что в РФ необходим отдельный законопроект о метавселенных, другие полагают, что опасения из-за метавселенных преувеличены.

Метавселенная — это мир, в котором виртуальные объекты могут взаимодействовать друг с другом, как настоящие: с помощью цифровых двойников (аватаров), например, можно проводить в виртуальных переговорных совещания, посещать концерты, обучаться, смотреть фильмы. Некоторые эксперты, включая главу компании Meta Марка Цукерберга, называют метавселенную следующим интернетом, или интернетом 3.0, с помощью которого можно получить новый опыт, недоступный сейчас в двухмерных веб-страницах и приложениях.