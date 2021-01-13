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Airbnb отменил все бронирования в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сервис аренды жилья Airbnb отменил все бронирования в Вашингтоне на неделю, приходящуюся на время инаугурации избранного президента Джо Байдена. Решение принято после поступления предупреждения от властей о возможных беспорядках в городе, следует из заявления компании.

"Сегодня в ответ на просьбу различных местных, государственных и федеральных органов не ездить в Вашингтон, мы объявляем, что Airbnb отменяет бронирование в течение недели инаугурации", - говорится в сообщении на сайте сервиса. Отмечается, что гостям и арендодателям вернут средства за счет компании.

Airbnb также провела расследование о причастности собственников недвижимости к штурму здания Конгресса 6 января и закрыла доступ для некоторых пользователей.

"Мы выявили множество людей, которые либо связаны с известными группами, пропагандирующими ненависть, либо иным образом причастных к преступной деятельности в здании Капитолия, им запрещено пользоваться платформой Airbnb", - добавила компания.

Airbnb Вашингтон США Джо Байден

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