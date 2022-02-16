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Финансовые показатели Airbnb за 2021 год стали рекордными

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. в четвертом квартале 2021 года вернулся на прибыльный уровень и получил выручку, превзошедшую показатели до пандемии коронавируса.

В сообщении Airbnb говорится, что ее бизнес почти полностью восстановился после последствий пандемии, в результате чего результаты за четвертый квартал и минувший год стали лучшими в истории компании.

Чистая прибыль Airbnb в октябре-декабре составила $55 млн, или $0,08 на акцию, по сравнению с убытком в размере $3,9 млрд, или $11,24 на акцию, годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали чистую прибыль на уровне $0,04 на акцию.

Скорректированная EBITDA в четвертом квартале составила $333 млн.

Выручка Airbnb увеличилась до $1,5 млрд с $859,3 млн за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал показатель на уровне $1,46 млрд.

Совокупный объем заказов компании взлетел на 91%, до $11,3 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель увеличился на 32%.

По итогам всего 2021 года компания зафиксировала чистый убыток на уровне $352 млн, или $0,57 на акцию, по сравнению с $4,6 млрд, или $16,12 на акцию, годом ранее. Убыток в 2019 году составил $674 млн. Выручка подскочила на 77% по сравнению с годом ранее, до $6 млрд. Аналитики в среднем ожидали убыток на уровне $0,6 на акцию при выручке в $5,92 млрд.

В первом квартале текущего года компания рассчитывает получить выручку в диапазоне от $1,41 млрд до $1,48 млрд. Аналитики в среднем ожидают показатель на уровне $1,23 млрд.

В сообщении компании отмечается, что она планирует сфокусироваться на привлечении большего количества арендодателей на свою платформу на фоне продолжающегося восстановления спроса на путешествия.

Акции Airbnb подорожали на 3,6% на дополнительных торгах во вторник после публикации отчетности. Капитализация компании с начала года увеличилась на 8,2%, до $107,8 млрд.

Airbnb, основанная в Сан-Франциско, представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.

Airbnb

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