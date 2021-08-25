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Airbnb бесплатно временно разместит 20 000 афганских беженцев

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор компании Airbnb Брайан Чески заявил, что компания временно разместит 20 000 афганских беженцев бесплатно.

По его словам, такой шаг был принят в ответ "на один из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени". Чески также выразил надежду, что к его инициативе присоединятся другие бизнесмены.

Однако пока неизвестно, как долго Airbnb планирует размещать беженцев и какая сумма будет выделена на эту цель.

После обострения ситуации в Афганистане, Узбекистан выступает промежуточным звеном в цепочке эвакуации из этой страны. Власти Узбекистана разрешили эвакуацию из Кабула через аэропорт Бухары. Германия вывозит соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои.

Хроника 18 июля – 25 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Airbnb Брайан Чески Афганистан

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