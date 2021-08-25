Airbnb бесплатно временно разместит 20 000 афганских беженцев

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор компании Airbnb Брайан Чески заявил, что компания временно разместит 20 000 афганских беженцев бесплатно.

Starting today, Airbnb will begin housing 20,000 Afghan refugees globally for free. — Brian Chesky (@bchesky) August 24, 2021

По его словам, такой шаг был принят в ответ "на один из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени". Чески также выразил надежду, что к его инициативе присоединятся другие бизнесмены.

Однако пока неизвестно, как долго Airbnb планирует размещать беженцев и какая сумма будет выделена на эту цель.

После обострения ситуации в Афганистане, Узбекистан выступает промежуточным звеном в цепочке эвакуации из этой страны. Власти Узбекистана разрешили эвакуацию из Кабула через аэропорт Бухары. Германия вывозит соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои.