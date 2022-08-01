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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Минцифры РФ запустило всероссийскую программу кибергигиены

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ совместно с СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича, "Ростелеком-Солар" и АНО "Диалог Регионы" запустило всероссийскую программу кибергигиены, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

Программа рассчитана на три года. Она будет реализована в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика". Планируется повысить информационную безопасность госслужащих, обучить кибергигиене детей и подростков, а также провести всероссийский мониторинг уровня осведомленности граждан о базовых принципах кибербезопасности.

Программу обучения чиновников реализует АНО "Диалог Регионы" как межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций. Госслужащие пройдут курс повышения грамотности по вопросам информационной безопасности на специализированной платформе.

Как отмечают в Минцифры, результаты мониторинга уровня киберграмотности граждан позволят определить, с какими угрозами люди сталкиваются чаще всего в зависимости от их возраста и привычек. С учетом этого будут разработаны проекты, в том числе в развлекательном формате, рассказывающие людям о том, как противостоять наиболее актуальным для них угрозам.

Как сообщалось, в апреле Минцифры предложило провести программу кибергигиены своему подведомственному образовательному учреждению, а не юрлицу по результатам конкурсного отбора, как планировалось ранее.

Стоимость программы составляет 600 млн рублей.

Минцифры РФ
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