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Гонконгская биржа одобрила первичный листинг акций Alibaba

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd. получила одобрение от Гонконгской фондовой биржи на первичный листинг акций.

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Как сообщила Alibaba, 8 августа администрация биржи направила компании официальное уведомление о подтверждении конвертации листинга из вторичного в первичный. Alibaba ожидает, что переход состоится к концу 2022 года.

Первичный листинг акций в Гонконге предоставит компании право на включение в программу сотрудничества Гонконгской биржи с биржами материкового Китая, что повысит доступ китайских инвесторов к акциям Alibaba.

Alibaba провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2014 году. В ноябре 2019 года компания провела вторичное размещение в Гонконге. В последнее время Alibaba все больше заинтересована в привлечении капитала на своем домашнем рынке - в Китае, на фоне разногласий китайских и американских регуляторов по поводу правил раскрытия корпоративной информации и угрозы делистинга в США.

В начале августа Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США включила акции китайского гиганта электронной торговли в список компаний КНР, которым может грозить делистинг с американского фондового рынка, если работа их аудиторов не будет проверена до весны 2024 года.

Alibaba Китай Гонконг США SEC
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