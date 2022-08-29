Программно-аппаратные комплексы планируется включать в реестр российского ПО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ подготовило проект постановления, предполагающий включение программно-аппаратных комплексов (ПАК) в реестр российского ПО, говорится в сообщении министерства.

Как поясняет Минцифры, включение ПАКов в реестр необходимо и для того, чтобы их разработчики и производители могли претендовать на те же налоговые льготы, что и разработчики отечественного ПО. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс были приняты в июле 2022 года.

Кроме того, проект предусматривает, что, если ПО относится к сфере искусственного интеллекта, в реестровую запись будет включаться соответствующий признак.

Согласно проекту, в реестровую запись будут включаться сведения о процентах отчислений иностранным правообладателям. По действующим правилам, они должны составлять не более 30% от годовой выручки, которую это ПО приносит. Сведения будут обновляться ежегодно.

Помимо этого, для включения в реестр отечественного софта должна быть обеспечена совместимость ПО с продукцией из реестра российской радиоэлектроники. Информация о результатах тестирования будет вноситься в реестры программного обеспечения и радиоэлектроники. Это требование распространяется только на классы ПО, определенные постановлением правительства РФ № 325 от 23 марта 2017 года.

В проекте добавляются требования для разработчиков по локализации оборудования в соответствии с действующим законодательством, а также требования по обеспечению техподдержки ПО на всей территории РФ.

Согласно проекту, в случае, если прикладное ПО, включаемое в реестр, совместимо с российской операционной системой, эта информация будет указана в составе реестровой записи.

Проектом также предусмотрено, что для минимизации санкционных рисков в отношении российских разработчиков ПО в реестровой записи могут не публиковаться сведения о правообладателе (его наименование, ИНН и т.д.). "Для этого правообладатель должен подать в Минцифры мотивированное обращение", - уточняет министерство.