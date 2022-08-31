Шадаев предложил использовать смартфоны для подтверждения личности в бытовых ситуациях

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев предложил, что технологию безопасной идентификации граждан с помощью смартфона можно распространить на бытовые ситуации, например, подтверждение возраста при покупках в магазине или подтверждение права льготного проезда.

"У нас в рамках нескольких проектов, таких как "Борьба с ковидом", "Пушкинская карта" и "Карта болельщика", апробирована технология безопасной идентификации граждан с помощью смартфона. Здесь у нас регуляторы все это согласовали, все работает, как вы знаете. Нам кажется, что эту практику можно ограниченно распространить на другие бытовые ситуации. Например, на подтверждение права бесплатного проезда, на право применения скидок при покупках в магазинах, на подтверждение возраста при покупке определённых товаров - там, где бумажный паспорт не всегда удобно показывать. Нам кажется, что технология работает. И мы с Сергей Семеновичем (Собяниным – прим. ИФ) обсудили, что было бы здорово в Москве провести пилот, если будет ваше поручение, мы отработаем с регуляторами возможность расширения применения телефонов для таких простых бытовых ситуаций", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Как отмечается в сообщении Минцифры в телеграм-канале, цифровое решение не заменит основной документ, его использование не будет обязательным. Список ситуаций, в которых можно будет применять такую идентификацию личности, позже определит правительство.

Ранее аналогичный функционал предлагалось реализовать с помощью так называемых цифровых паспортов. Их массовое внедрение в РФ планировалось после "пилотов" в трех регионах - Москве, Московской области и Татарстане. Однако в июне глава Минцифры сообщил, что проект цифровых паспортов отложен и вместо этого планируется развивать технологии электронных копий документов и биометрической идентификации. Шадаев добавлял, что в будущем министерство вернется к реализации проекта.