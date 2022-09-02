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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Разработчики в РФ смогут рекламировать свои ИТ-продукты в рунете при помощи государства

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) в пилотном режиме начал принимать заявки на софинансирование затрат на продвижение российских ИТ-продуктов в поисковиках и других интернет-площадках, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин. В полноценном режиме старт программы ожидается в октябре.

"Новый продукт у РФРИТ - это продвижение российских продуктов в интернете. Смысл в том, что софинансируется продвижение софта, решений в российском сегменте сети интернете. Сейчас идет пилот. В приоритете продукты, которые создавались в рамках господдержки, но необязательно. У вас есть продукт и вы понимаете, что у него потенциально массовый потребитель, имеет смысл его продвигать через электронные площадки, поисковики и другие инструменты, соответственно, обращаетесь в РФРИТ. Сейчас - в пилотном режиме, в ближайшее время будет запущено в массовом режиме", - сказал он в ходе вебинара на тему поддержки российских ИТ-проектов.

Он уточнил, что государство сможет компенсировать до 1 млн руб. затрат на продвижение. По окончании пилотного режима показатели могут быть уточнены. Всего на программу направлено почти 1,5 млрд руб.

Из презентации замминистра следует, что для продвижения ИТ-продуктов доступны семь площадок: "Яндекс", "ВКонтакте", myTraget, "Иви.ру", отраслевой портал Cnews и газета "Ведомости". Старт приема заявок от компаний - октябрь 2022 года, срок рассмотрения заявки - до 30 дней, сказано в презентации.

Ранее в январе стало известно, что "Яндекс" передаст 1,5 млрд рублей РФРИТ в рамках мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службой, ООО "Яндекс" и заявителями. Сообщалось, что деньги будут потрачены на предоставление грантов малым IT-компаниям для продвижения своих товаров и услуг в интернете.

Соглашение было достигнуто после расследования ФАС в отношении злоупотребления "Яндексом" доминирующим положением в результатах поиска. Претензия заявителей, среди которых ЦИАН и "Авито", заключалась в том, что "колдунщики", или обогащенные ответы, чаще всего оказываются выше в поисковой выдаче, чем другие ссылки.

РФРИТ Минцифры РФ
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