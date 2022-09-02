Операционная система Apple обогнала Android по числу мобильных девайсов в США

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Операционная система Apple обогнала Android по числу мобильных девайсов в США, свидетельствуют данные исследовательской Counterpoint Research.

Теперь устройства на iOS составляют чуть более половины всех смартфонов в Штатах. Остальные девайсы, включая смартфоны Samsung и Lenovo, работают на Android, разработанной Google.

"Операционные системы как религии - они не претерпевают значительных изменений. Но за последние четыре года поток последовательно перемещался в пользу iOS от Android, - отметил директор по исследованиям Counterpoint Джефф Филдхэк. - Это большая веха, которая может быть достигнута в других развитых странах".

Расчеты Counterpoint основаны на данных о всех смартфонах, которые находятся в пользовании у американцев. Иначе этот показатель называется "активная установленная база". В ходе презентации квартальной отчетности в июле главный финдиректор Apple Лука Маэстри охарактеризовал его как "двигатель компании".

Эта категория является более широкой и медленно меняющейся по сравнению с поставками новых смартфонов, например, которые колеблются от квартала к кварталу. В расчетах активной установленной базы учитываются также миллионы новых пользователей, которые приобрели смартфоны на вторичном рынке.

Смартфоны на Android впервые поступили в продажу в 2008 году, через год после дебюта iOS. Уже через два года они обогнали по популярности операционную систему Apple, по данным NPD Group.

Пользователи продукции Apple во всем мире ждут ежегодной презентации 7 сентября, на которой, как ожидается, будет представлена очередная линейка iPhone, а также новые "умные" часы.