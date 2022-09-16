Разработчикам-физлицам разрешили размещать приложения в RuStore

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Физические лица получили возможность загрузить свои приложения в российский магазин приложений RuStore, сообщает пресс-служба VK, разработчика магазина.

Для загрузки разработчику требуется пройти регистрацию и верификацию: как объясняют в компании, это необходимо для безопасности пользователей.

Для регистрации нужно указать VK ID, адрес сайта или страницы в соцсети, ввести номер телефона и почту. После чего пройти онлайн-верификацию - загрузить фотографию паспорта и показать лицо в камеру. "Алгоритмы проверяют соответствие данных за несколько минут. Правила платформы одинаковы для физических и юридических лиц", - говорится в сообщении компании.

В конце мая интернет-холдинг VK запустил бета-версию магазина RuStore, созданного в консорциуме с 10 российскими IT-компаниями и при поддержке Минцифры РФ. Он является официальным российским магазином мобильных приложений. Приложение доступно для мобильных устройств с операционной системой Android. Ранее VK отчиталась о 925 тыс. установок магазина на пользовательские гаджеты и о более 2 млн скачиваний приложений.