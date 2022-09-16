Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Разработчикам-физлицам разрешили размещать приложения в RuStore

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Физические лица получили возможность загрузить свои приложения в российский магазин приложений RuStore, сообщает пресс-служба VK, разработчика магазина.

Для загрузки разработчику требуется пройти регистрацию и верификацию: как объясняют в компании, это необходимо для безопасности пользователей.

Для регистрации нужно указать VK ID, адрес сайта или страницы в соцсети, ввести номер телефона и почту. После чего пройти онлайн-верификацию - загрузить фотографию паспорта и показать лицо в камеру. "Алгоритмы проверяют соответствие данных за несколько минут. Правила платформы одинаковы для физических и юридических лиц", - говорится в сообщении компании.

В конце мая интернет-холдинг VK запустил бета-версию магазина RuStore, созданного в консорциуме с 10 российскими IT-компаниями и при поддержке Минцифры РФ. Он является официальным российским магазином мобильных приложений. Приложение доступно для мобильных устройств с операционной системой Android. Ранее VK отчиталась о 925 тыс. установок магазина на пользовательские гаджеты и о более 2 млн скачиваний приложений.

RuStore
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

VK интегрирует свои сервисы онлайн-коммуникаций в систему "Моя школа"

VK интегрирует свои сервисы онлайн-коммуникаций в систему "Моя школа"

В ОДКБ сообщили о взломе сайта организации

"Яндекс" запускает цифровую банковскую карту

"Яндекс" запускает цифровую банковскую карту

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

В Думе предложили дать иностранцам возможность анонимно покупать цифровую валюту РФ

Apple представила iPhone 14 со спутниковым SOS-оповещением

Apple представила iPhone 14 со спутниковым SOS-оповещением

Госорганы РФ будут обязаны завести аккаунты во "ВКонтакте" и "Одноклассниках"

Госорганы РФ будут обязаны завести аккаунты во "ВКонтакте" и "Одноклассниках"

Минцифры откажется от закупки для чиновников смартфонов на отечественной ОС

Минцифры откажется от закупки для чиновников смартфонов на отечественной ОС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });