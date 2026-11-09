В Казани на фоне нехватки дворников закупили роботов для уборки дворов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Казани управляющие компании закупили 28 автономных роботов для уборки дворов, сообщила мэрия.

Роботов-уборщиков приобрели для восполнения нехватки персонала. Их поставят в течение месяца.

"Зимой они будут убирать снег, а летом - подметать территории. Один робот при должной организации труда сможет заменить до 10 дворников. Для работы с оборудованием уже подготовили операторов", - говорится в сообщении.

В штате крупных управляющих компаний сейчас работают более 1,3 тысячи дворников, которые обслуживают около 4,2 тысячи домов. Но по нормативам для уборки придомовых территорий площадью около 15,5 млн кв. метров необходимо почти 2,2 тысячи человек. Таким образом, дефицит кадров составляет 877 дворников.

Всего же для уборки дворов управляющие организации подготовили 239 единиц спецтехники. Это тракторы с отвалами и щетками, мини-погрузчики и шнекороторные снегоуборщики. Еще 10 единиц техники будут арендовать на зимний период. Также заготовлены реагенты и пескосоляная смесь - 5,5 тысяч тонн. По мере необходимости запасы противогололедных материалов будут пополнять.