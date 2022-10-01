Правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Новый порядок госаккредитации IT-компаний утвержден правительством РФ, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Главное условие - доля выручки от деятельности в IT-сфере не менее 30%, сообщается в телеграм-канале Минцифры.

Новые правила предусматривают два варианта аккредитации, чтобы аккредитоваться смогли не только крупные, но и небольшие компании, уточнили в ведомстве.

В первом случае средняя зарплата сотрудников компании должна быть не ниже средней по стране или региону, компания должна иметь профильный IT-ОКВЭД (ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) в качестве основного, а на ее сайте требуется разместить информацию о реализуемой организацией деятельности в сфере IT.

Для небольших компаний условиями будет доход более 1 млн рублей, профильный IT-ОКВЭД в качестве основного, при этом компания должна быть правообладателем ПО, включенного в реестр российского софта, и наличие дохода от реализации прав на него. Требования об уровне зарплат к таким компаниям не применяются.

Кроме того, в Минцифры сообщили о расширении списка профильного ОКВЭД, теперь в него входит более 30 видов деятельности.

"Все документы, регламентирующие порядок аккредитации компаний, постараемся выпустить как можно скорее", - заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что IT-стартапы, не имеющие выручки, также могут получить аккредитацию. Основные условия: в среднем зарплата сотрудников должна быть не ниже среднего значения по стране или региону, компания должна быть создана менее чем за три года до подачи заявления, доход организации должен составлять менее 1 млн рублей (с момента создания). Помимо этого, от компании потребуется профильный IT-ОКВЭД в качестве основного, а на ее сайте должна быть размещена информация о деятельности в IT-сфере.

Если в регионе нет реестра стартапов, то компания может подать заявление на аккредитацию, соответствуя только этим условиям.

Если реестр стартапов есть, то для аккредитации нужны основные условия, указанные ранее. Также организация должна быть зарегистрирована в реестр, ведение которого нормативно закреплено решением субъекта РФ.

Если компания не в реестре стартапов, но он в регионе есть, то необходимо соответствовать основным условиям, а также выручка компании от деятельности в сфере IT должна составлять не менее 30%.

В начале августа Минцифры сообщило, что разработало новый порядок включения в реестр IT-компаний, предложив аккредитовывать организации, выручка которых от IT составляет минимум 30%, а также обязать аккредитованные компании ежегодно подтверждать соответствие требованиям. При этом, как заявляло ведомство, в аккредитации будет отказано госкомпаниям; банкам, небанковским кредитным организациям и т.д.; страховым организациям или телеком-компаниям; государственным или муниципальным учреждениям.

Кроме того, в аккредитации будет отказано компаниям, созданным в результате реорганизации; организациям с прямым и (или) косвенным участием государства (50% и более). Помимо этого, в реестр не будут включаться компании и банки с госучастием из спецперечня, утвержденного правительственным распоряжением 91-р. Сейчас в списке около 40 позиций, включая "Ростелеком", "Почту России", "Роснано", "Аэрофлот" и др.

Ранее компании включали в реестр только на основании соответствующего ОКВЭД.

В начале августа Минцифры исключило из реестра IT-компаний более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной. В том числе из реестра убрали 32 банка, 12 страховых компаний, более 150 бюджетных учреждений и ряд других компаний, не относящихся к IT.

Сейчас аккредитация компании в реестре Минцифры является одним из условий на получение ее сотрудников отсрочки от мобилизации.