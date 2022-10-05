Сотрудник IT-компании лишится брони в случае исключения организации из реестра

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники аккредитованной IT-компании на момент получения отсрочки от частичной мобилизации лишатся брони, если организация будет исключена из реестра, сообщил главы Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Нет. Отсрочка предоставляется сотрудникам аккредитованных компаний. Как только сотрудник работает в уже не аккредитованной компании, отсрочка не может сохраняться", - сказал Шадаев журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, проверка компаний на соответствие новым правилам должна состояться в первом полугодии 2023 года.

В начале августа Минцифры РФ исключило из реестра IT-компаний более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной. В том числе из реестра исключены 32 банка, 12 страховых компаний, более 150 бюджетных учреждений и ряд других компаний, не относящихся к IT.

Позднее Шадаев заверил, что после утверждения новых правил аккредитации "чистки" реестра не будет, а установится "динамическая модель подтверждения".

1 октября правительство РФ утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний. Главным условием станет доля выручки от деятельности в IT-сфере не менее 30%.

23 сентября Минобороны РФ сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, работающих в сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Как уточнили в Минцифры, право на отсрочку от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа.

Сотрудники IT-компаний могут подать заявление на отсрочку через портал Госуслуг. Списки Минцифры передает в Генштаб.