Структура VK получила 87,2% разработчика IT-решений для интерактивного видео Movika

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Дочерняя компания VK - ООО "ИТР" - стала владельцем 87,2% ООО "Технологии Интерактивного видео", следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения произошли 6 октября.

"Технологии Интерактивного видео" развивает платформу для создания и просмотра интерактивных видео Movika. ООО было зарегистрировано в Казани в ноябре 2020 года. По итогам 2021 года выручка компании составила 6 млн рублей, чистый убыток - 40 млн рублей.

Весной прошлого года контроль в Movika получила "дочка" Сбербанка - ООО "Цифровые активы". Тогда газета РБК сообщала, что банк в рамках первого этапа сделки приобрел 58% проекта и намеревался нарастить долю до 80%. Предполагалось, что инвестиции Сбербанка будут направлены на развитие компании, а ее технологии будут интегрированы в сервисы экосистемы Сбербанка.

"Подтверждаем, что Сбербанк продал VK свою долю в стартапе Movika. Стоимость не разглашаем. Мы благодарны команде стартапа за совместную работу", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе VK, "консолидация Movika соответствует нашей стратегии по развитию контентных сервисов".

В частности, в рамках портфеля активов VK развиваются такие проекты как сервис коротких видео "VK Клипы", видеохостинг "VK Видео". Кроме того, в сентябре VK в рамках обмена активами с "Яндексом" получила контентные платформы "Дзен" и "Новости".

"ИТР" на 99,5% принадлежит ООО "ВК", остальные 0,5% - у ООО "Компания ВК". После вхождения "ИТР" в капитал Movika, оставшаяся доля в "Технологии Интерактивного Видео" распределена между Александром Смирновым и Фанисом Садыковым (7,52% и 5,28% соответственно).