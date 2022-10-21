Microsoft начала переговоры об увеличении инвестиций в OpenAI

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Корпорация Microsoft ведет переговоры по поводу нового раунда финансирования OpenAI, занимающейся исследованиями в области искусственного интеллекта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Стороны еще не заключили соглашение, однако переговоры находятся на продвинутом этапе. При этом объём финансирования также еще не определен.

Microsoft инвестировала в OpenAl $1 млрд в 2019 году.

Новые инвестиции могут позволить профинансировать существенные вычислительные мощности, которые необходимы OpenAI для управления многочисленными продуктами на основе искусственного интеллекта в облачной платформе Microsoft Azure.

Стартап уже использует Azure как своего эксклюзивного партнера в сфере облачных вычислений. Сообщается, что при выпуске на рынок новых технологий компания будет отдавать предпочтение именно Microsoft.

Ранее в 2022 году OpenAI запустила проект Dall-E 2, генерирующий изображения по текстовым запросам пользователей, и продемонстрировала быстрый прогресс в этом сегменте технологий на основе искусственного интеллекта. Microsoft сообщила, что интегрирует Dall-E 2 с многочисленными продуктами, включая новое приложение для графического дизайна Microsoft Design.

OpenAI сообщила, что более 1,5 млн пользователей создают свыше 2 млн изображений в день с использованием Dall-E 2 после того, как сервис стал доступен.

Microsoft и Google также ведут разработку своих моделей генерирования изображений.

OpenAI, возглавляемая инвестором в техсектор Сэмом Альтманом, начала свою деятельность как некоммерческая организация в 2015 году. В числе ее основателей - и глава Tesla Inc. Илон Маск.

В 2019 году OpenAI создала коммерческую компанию и привлекла $1 млрд от Microsoft, сославшись на необходимость увеличить вычислительные мощности и размер штата. Большинство исследований компании сфокусированы на потенциальных последствиях развития универсального искусственного интеллекта.