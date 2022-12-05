В Минэнерго не нашли в проекте о майнинге указаний на используемое энергооборудование

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Внесенный в Госдуму законопроект о майнинге криптовалют не содержит формулировки, позволяющей однозначно идентифицировать оборудование для майнинга, там не говорится об использовании энергетических мощностей, а только о вычислительных устройствах, заявил замглавы Минэнерго Павел Сниккарс.

Он сказал это на форуме РБК "Криптовалюты, майнинг и цифровые активы".

"Проблема, которую мы для себя видим, мы не понимаем, как мы будем делить с точки зрения того определения, которое коллеги дали в законе, как мы будем определять, что это: майнинг или не майнинг? То есть вопрос в информационной деятельности, я прочитал определение, посмотрел, как коллеги в Казахстане в законе определили майнинг, там, помимо информационной инфраструктуры, еще энергетическая используется", - сказал он.

Во внесенном в Госдуму в ноябре законопроекте № 237585-8 майнинг определяется как деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации вычислительных устройств и программно-аппаратных средств. При этом в законодательстве Казахстана в определении используется термин об эксплуатации вычислительных устройств, вычислительных операций с использованием компьютерных и энергетических мощностей.

"Мы, когда будем приходить к потребителю, сервер будем видеть, как мы будем понимать, что это не для большого хранения фотографий? А он (нелегальный майнер - ИФ) будет говорить именно об этом, что я тут всю семью изучаю, родовое дерево пишу, поэтому все 15 серверов именно для этого, а не для осуществления майнинговой деятельности. И вот каким-то прибором, щупом, как это пощупать? Посмотреть цифровые следы быстро мы не сможем, и вот здесь на этот вопрос у нас ответа нет", - сказал он.

При этом, по словам замминистра, доля майнинга по результатам 2021 года составляла порядка 1% от общего электропотребления в стране.

"Это достаточно большая величина, в 2022 глжу, я думаю, что она будет больше, посмотрим, подведем итоги, может быть, где-то там подойдет к 1,5-2%", - сказал он, отметив, что среди лидеров - Иркутская область, Красноярский край.

Замминистра также посетовал, что министерство показало участникам рынка цифрового майнинга, где в РФ есть незагруженные мощности, в том числе, с низкими тарифам на передачу электроэнергии, но пока роста и появления майнинга в этих регионах не увидели.

В ходе дискуссии на форуме Александр Бражников, исполнительный директор РАКИБ напомнил, что в законопроект о майнинге заложен механизм продажи участниками рынка цифровой валюты либо на зарубежных биржах, либо в рамках российской инфраструктуры, но с использованием экспериментального правового режима (ЭПР).

"Экспериментальная правовая зона - хорошая тема, действительно все это разрешить, но, на практике нашего российского законодательства, я знаю, что новая экспериментальная зона будет год как минимум собираться и составляться" - сказал Бражников. Он отметил, что пока не ясен вопрос, как майнеры будут продавать криптовалюту в случае введения против них санкций со стороны зарубежных бирж.

"ЦБ сказал продавайте через сторонние, не российские финансовые институты, а если этот финансовый институт возьмет и примет решение, как некоторые биржи, что я ограничил действие российских майнеров тех же самых, и что дальше будем делать? Майнеры скажут: извините, мы не можем платить за электричество, потому что у нас нет российской финансовой системы, извините - ждите. Энергетики ждать не будут, они отключат, и все", - очертил возможный круг проблем глава РАКИБ.

В свою очередь, основатель BlockGeeks - платформы, объединяющей blockchain-экспертов, Владислав Мартынов, отметил, что законопроект о майнинге должен был быть принят еще шесть лет назад, тогда России удалось бы заработать на буме майнинга в том числе и после того, как в 2021 году был запрещен майнинг в КНР.

"Когда в Китае запретили майнинг, они (майнеры - ИФ) в панике искали, куда приехать, если бы у нас было не просто правовое поле, как мы сейчас обсуждаем, а очень привлекательное с экономической точки зрения поле и очень простая процедура здесь "приземлиться", то они бы не побежали ни в Казахстан, ни в Америку, и у нас бы в России сейчас было 50% всего глобального майнингового рынка", - сказал Мартынов, отметив, что, по сути, майнинг - это форма экспорта электроэнергии на международный рынок и ввоза международного капитала в страну. Причем такой способ, который никаким санкциям не подвержен. "Где-то на каком-то этапе было непонимание, что это такое. Мне кажется, это какая-то странная последовательная консервативная позиция ЦБ и его руководства, потому что в других госучреждениях, по крайней мере мой опыт, субъективный, опыт общения показывает, что люди там понимают и хотят что-то менять", - сказал эксперт. Он также напомнил, что на горизонте пяти лет новые блокчейн-сети перейдут на более экологичный способ валидации операций. Классический майнинг с использованием энергоемкого оборудования останется только для биткоина", - отметил он.

"Да, она крупная (блокчейн-сеть - ИФ), она занимает сейчас 50% рынка, но ее доля все равно будет снижаться. Возникает вопрос: это классно - на ближайшие 5 лет иметь доход межударного капитала сюда и продавать электричество этим способом? Отлично, но надо же как-то думать на опережение в других темах: как нам биржу сделать, платежную систему сделать", - сказал Мартынов.

Основатель BlockGeeks также отметил, что в части работы криптовалютных бирж в стране можно было бы подумать о "приземлении" в России крупных южно-азиатских бирж. В части создания платежной системы для расчета с контрагентами, по его словам, на рынке есть много инициативных групп со своими проектами в этой сфере. При этом в ее внедрении есть пока только одна проблема: как обеспечить товарную логистику, то есть провести платежи через криптовалюту и при этом подать сопроводительные документы на таможне, при прохождении границы.

"Потому что платежи совершить можно, а как перевозить через границу товар, если оплатили криптой, не понятно, так вот сфокусироваться надо не столько на майнинге, сколько на биржах и платежной системе, которая обеспечит экспортно-импортные операции. Майнинг - я вот вам всю вечернику испорчу сейчас своим мнением, но я искренне говорю, что майнинг - это умирающая история", - сказал Мартынов.

Внесенный в Госдуму законопроект предлагает регулирование в России майнинга (добычи) цифровых валют и ее последующей продажи. Согласно документу, майнеры смогут с 1 января 2023 года продавать добытую цифровую валюту как на зарубежных площадках, так и в РФ - в рамках закона об экспериментальных цифровых режимах. Законопроект вводит определение "майнинг цифровой валюты", определение майнинг-пулов. Законопроект также вводит запрет на рекламу (или предложение в той или иной форме) цифровых валют, но при этом делает исключение для майнинга цифровой валюты.

Майнинг криптовалют - процесс сбора совершенных в сети транзакций криптовалют в блокчейн, для его проведения необходимо энергоемкое оборудование. Вознаграждение за майнинг могут получать как физические лица (индивидуальный майнинг), так и компании (работа в пуле). Оплата за майнинг начисляется на криптовалютные счета, для вывода средств с кошельков часто необходим их перевод в традиционные (фиатные) валюты центральных банков.