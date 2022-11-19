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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Основательница Theranos Элизабет Холмс получила более 11 лет тюрьмы

Основательница Theranos Элизабет Холмс получила более 11 лет тюрьмы
Элизабет Холмс
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Основательница и глава скандального стартапа Theranos Элизабет Холмс приговорена к 11 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о мошенничестве и обмане инвесторов, сообщает Associated Press.

Гособвинение требовало для нее 15 лет тюрьмы, максимум ей грозило 20 лет. Между тем адвокаты Холмс просили для нее 18 месяцев домашнего заключения, отмечая, что у нее есть годовалый ребенок и сейчас она беременна вторым.

Виновной ее признали в январе.

Холмс основала компанию Theranos в 2003 году. Она утверждала, что создала новый способ анализа крови, для которого достаточно одной капли крови, взятой из пальца, а не многочисленные пробирки венозной крови. Theranos обещала совершить прорыв в ранней диагностике заболеваний, поскольку ее тесты дешевы, быстры и эффективны. Среди инвесторов, вложивших в проект сотни миллионов долларов, сооснователь Oracle Ларри Эллисон, медиамагнат Руперд Мердок, представители владеющей сетью Walmart семьи Уолтон и другие.

Но в 2015 году The Washington Post выяснила, что Холмс предоставляет некорректные и неполные данные о своей работе клиентам и инвесторам. Якобы уникальная технология анализа крови использовалась только в 15 видах анализов при заявленных в рекламе 200. Все остальные тесты проводились при помощи обычных технологий, в частности, на оборудовании Siemens. При этом забранную кровь приходилось разбавлять для получения необходимого объема жидкости.

Часто результаты, полученные при помощи новой технологии, не совпадали с результатами анализов, проведенными традиционным способом.

Гособвинение также требует от Холмс возместить $804 млн, но судья отложил рассмотрение этого вопроса.

Theranos Элизабет Холмс
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