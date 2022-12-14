"Яндекс" пока не подавал материалы по планируемой корпоративной реструктуризации

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" в настоящий момент не подавал материалы по предстоящей реструктуризации, которая разделит бизнесы на российский и международный, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, сделка, вероятно, потребует согласования правкомиссии по иностранным инвестициям.

"Скорее всего, да. Но у нас нет материалов пока", - сказал Шадаев, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце ноября "Яндекс" анонсировал возможные изменения в корпоративной структуре, в рамках которых российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, может выйти из числа владельцев российского бизнеса. Ей также перейдут международные части направлений "облаков", беспилотников, образования и краудфандинга.

В работе по реструктуризации будет принимать участие Алексей Кудрин, который ранее официально покинул пост руководителя Счетной палаты РФ и перешел в "Яндекс" в качестве советника по корпразвитию.

Когда может произойти реструктуризация пока неясно, однако сделка потребует согласования у акционеров. 22 декабря у "Яндекса" состоится годовое собрание акционеров, в повестке этот вопрос отсутствует.