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Парламент Казахстана принял поправки о лицензировании цифрового майнинга

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Казахстана одобрил поправки о регулировании цифрового майнинга, которые вводят лицензирование этой деятельности ради большего вовлечения майнинга в экономику страны.

Речь идет о двух категориях лицензий.

"Первая категория - это цифровые майнеры, владеющие соответствующей инфраструктурой - центрами обработки данных. Вторая категория - это цифровые майнеры - владельцы оборудования, арендующие ячейки в центрах обработки данных и не претендующие на энергетическую квоту. Все майнеры должны будут работать через аккредитованные казахстанские майнинг-пулы", - заявила депутат Екатерина Смышляева, представляя этот законопроект в парламенте.

При этом поправки предусматривают меры по защите национальной энергосистемы от нерегулируемого майнинга.

"Для этого ограничен перечень источников электроэнергии, которая может использоваться майнерами. Это возобновляемая энергия, импорт и использование собственных генераций. Запрещено потребление цифровыми майнерами электроэнергии напрямую из общей энергосистемы", - отметила Смышляева.

Законопроект также вводит прозрачные механизмы администрирования ряда налогов.

"Корпоративный подоходный налог цифрового майнера рассчитывается с учетом стоимости продукта в момент его получения в качестве вознаграждения", - уточнила депутат.

Поправками также регулируются выпуск и оборот обеспеченных цифровых активов.

"Вводится разрешительный порядок осуществления деятельности по выпуску и обороту обеспеченных активов на специализированных платформах. Предложен порядок их выпуска через оформление специального решения и только с подтверждением наличия обеспечения", - сообщила депутат.

На территории Казахстана, за исключением международного финансового центра "Астана", запрещается деятельность криптобирж, также запрещена реклама криптовалютных операций.

"Вместе с тем, для обеспечения полного жизненного цикла криптовалют от добычи, то есть майнинга, до реализации, операции с ними предусмотрены в отдельной юрисдикции международного финансового центра "Астана". В совокупности с вводимыми обязательствами майнинговых компаний реализовывать свой продукт на отечественных криптобиржах, это позволит говорить о создании и развитии казахстанской криптовалютной экосистемы", - добавила Смышляева.

В соответствии с законотворческой процедурой, закон о внесении поправок считается принятым и направляется на подпись главе государства.

В планах Казахстана, как заявил недавно глава государства Касым-Жомарт Токаев, стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, крипто-экосистемы, а также регулируемого и прозрачного цифрового майнинга. Ключевым элементом будущей финансовой системы Казахстана может стать цифровой тенге.

Власти Казахстана привлекли специалистов крупнейшей в мире криптобиржи Binance в качестве консультантов в вопросах разработки законодательной базы и политики регулирования криптоактивов в республике. Сотрудничество властей и Binance также предполагает поиск возможностей для интеграции банковской инфраструктуры в рынок криптовалют.

Казахстан Екатерина Смышляева Касым-Жомарт Токаев Binance
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