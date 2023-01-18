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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В Минфине сообщили о претензиях правоохранителей к законопроекту о майнинге

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Обсуждение законопроекта о легализации в России майнинга опять завязло в согласованиях, претензии к документу представил не только Банк России, но и правоохранительные органы, рассказал журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

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"Забуксовали опять. Там у нас разногласия, сейчас не только с ЦБ, но и с правоохраной тоже. Планируется рад совещаний по этому поводу, не то, что все опустили руки, надеемся до чего-то договориться", - сказал он.

В декабре председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект № 237585-8 о легализации майнинга не был принят в 2022 году, так как у одного из участников обсуждения возникли подозрения, что каналы продажи майнерами криптовалюты могут использоваться для незаконного вывода средств за рубеж, прежде всего иностранными компаниями.

"Я не буду называть организации, которые притормозили движение законопроекта. При этом, по мысли критиков законопроекта, он мог создать каналы вывода средств из нашей страны, якобы это будет делаться для покупки криптовалюты, а на самом деле главная задача будет вывод капитала из нашей страны, и этот риск, возможно, существует", - сказал тогда депутат и добавил, что если не удастся договориться, то, возможно, документ будет внесен в новой редакции.

Внесенный в ноябре в Думу законопроект о легализации майнинга предполагает два способа, по которым майнеры криптовалют могут обменять намайненные цифровые валюты на фиат. Первый способ - на зарубежных криптобиржах, второй - на российской площадке, созданной в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). При этом законопроект, модифицирующий ЭПР и позволяющий вести обмен криптовалюты внутри России, внесен в Госдуму не был.

Минфин Алексей Моисеев Банк России Анатолий Аксаков Госдума
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