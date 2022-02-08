Поиск
Биатлон11:30Мужчины. ФиналПодробнее
Лыжные гонки13:30Женщины. ФиналПодробнее
Лыжные гонки13:55Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:26Заразились
на 08.02В России 13 147 666+165 643В мире 397 260 099+2 239 099

Казахстан в ближайшее время повысит налоги в сфере майнинга криптовалют

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны к 1 апреля разработать комплекс мер по регулированию и развитию майнинга криптовалют.

"Правительству следует разработать полноценный пакет решений по регулированию и развитию цифрового майнинга. Результаты жду к 1 апреля", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства во вторник.

Он заявил, что необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, а также другие аспекты их деятельности. Токаев подчеркнул, что о результатах этой работы необходимо доложить до 15 марта.

"Государство не против "белого" майнинга, но те, кто хотят работать в этой сфере должны иметь лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и выплачивать налоги, запускать проекты "зеленой" энергетики", - сказал президент.

Он подчеркнул, что налоги на майнинг тоже будут повышены.

"Текущая ставка - 1 тенге за киловатт мощности - ничтожно мала (официальный курс на 8 февраля - 431,37 тенге/$1 - ИФ), поручаю правительству проработать вопрос кратного увеличения данного налога, причем в кратчайшие сроки", - заявил глава государства.

Как сообщалось ранее, по данным депутата Ержана Кудайбергена, работающие в Казахстане нелегальные криптофермы потребляют более 1,4 ГВт электроэнергии, это в 2 раза больше, чем энергопотребление официально работающих майнеров, которое составляет порядка 0,7 ГВт.

В конце 2021 года депутатами был разработан законопроект "О цифровых активах в Казахстане". В этом документе предложен механизм регулирования работы майнеров. Предполагается лицензирование деятельности майнинговых дата-центров, введение квотирования и приоритетности выделения электроэнергии для новой индустрии. Предложены также нормы по борьбе с "серыми" майнерами. В настоящее время документ находится на рассмотрении правительства.

Согласно данным онлайн-сервиса Кембриджского центра по альтернативным финансам, демонстрирующего текущее потребление электроэнергии в связи с операциями в биткойнах, по состоянию на август 2021 года по объему вычислительных мощностей, используемых для майнинга биткойна, Казахстан занимал второе место (18,1% всех мощностей), уступая только США (35,4%) и опережая Россию (11,23%). Ситуация кардинально поменялась после введения запретов в Китае на осуществление майнинга и продажу оборудования, необходимого для осуществления майнинга, в другие страны. Ранее Китай лидировал в этом списке – около 53% вычислительных мощностей приходилось на него (в настоящее время доля Китая в добыче криптовалюты снизилась до нуля).

Казахстан

Новости

Лукашенко назвал фейком сообщения об отправке ВС Белоруссии в Сирию

Что случилось этой ночью: вторник, 8 февраля

Великобритания начала рассматривать возможность укрепления сил НАТО в Юго-Восточной Европе

Великобритания начала рассматривать возможность укрепления сил НАТО в Юго-Восточной Европе

Встречу главы МИД ФРГ и Зеленского отменили из-за разногласий по поводу поддержки Украины

Байден пообещал, что "Северный поток 2" не будет работать в случае нападения РФ на Украину

Среднегодовая закупочная цена газа для Молдавии в 2022 году может повыситься в два раза

Среднегодовая закупочная цена газа для Молдавии в 2022 году может повыситься в два раза

В Польшу прибыл третий за день самолет с американскими десантниками

Путин и Макрон начали переговоры

Путин и Макрон начали переговоры
Военная операция России в Сирии

Численность белорусского военного контингента в Сирии составит до 200 человек

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });