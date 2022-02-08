Казахстан в ближайшее время повысит налоги в сфере майнинга криптовалют

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны к 1 апреля разработать комплекс мер по регулированию и развитию майнинга криптовалют.

"Правительству следует разработать полноценный пакет решений по регулированию и развитию цифрового майнинга. Результаты жду к 1 апреля", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства во вторник.

Он заявил, что необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, а также другие аспекты их деятельности. Токаев подчеркнул, что о результатах этой работы необходимо доложить до 15 марта.

"Государство не против "белого" майнинга, но те, кто хотят работать в этой сфере должны иметь лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и выплачивать налоги, запускать проекты "зеленой" энергетики", - сказал президент.

Он подчеркнул, что налоги на майнинг тоже будут повышены.

"Текущая ставка - 1 тенге за киловатт мощности - ничтожно мала (официальный курс на 8 февраля - 431,37 тенге/$1 - ИФ), поручаю правительству проработать вопрос кратного увеличения данного налога, причем в кратчайшие сроки", - заявил глава государства.

Как сообщалось ранее, по данным депутата Ержана Кудайбергена, работающие в Казахстане нелегальные криптофермы потребляют более 1,4 ГВт электроэнергии, это в 2 раза больше, чем энергопотребление официально работающих майнеров, которое составляет порядка 0,7 ГВт.

В конце 2021 года депутатами был разработан законопроект "О цифровых активах в Казахстане". В этом документе предложен механизм регулирования работы майнеров. Предполагается лицензирование деятельности майнинговых дата-центров, введение квотирования и приоритетности выделения электроэнергии для новой индустрии. Предложены также нормы по борьбе с "серыми" майнерами. В настоящее время документ находится на рассмотрении правительства.

Согласно данным онлайн-сервиса Кембриджского центра по альтернативным финансам, демонстрирующего текущее потребление электроэнергии в связи с операциями в биткойнах, по состоянию на август 2021 года по объему вычислительных мощностей, используемых для майнинга биткойна, Казахстан занимал второе место (18,1% всех мощностей), уступая только США (35,4%) и опережая Россию (11,23%). Ситуация кардинально поменялась после введения запретов в Китае на осуществление майнинга и продажу оборудования, необходимого для осуществления майнинга, в другие страны. Ранее Китай лидировал в этом списке – около 53% вычислительных мощностей приходилось на него (в настоящее время доля Китая в добыче криптовалюты снизилась до нуля).