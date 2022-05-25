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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Токаев обсудил с гендиректором Binance создание в Казахстане хаба криптоиндустрии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с гендиректором крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпеном Чжао возможность создать в Казахстане региональный хаб криптоиндустрии, сообщила пресс-служба президента. Встреча прошла в Нур-Султане.

Также стороны обсудили перспективы долгосрочного сотрудничества между профильными структурами Казахстана и Binance в области цифровых финансов и совместные образовательные программы в сфере блокчейн-технологий. После встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Binance и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В Binance считают, что это позволит компании помогать Казахстану в консультировании по вопросам разработки законодательной базы и политики регулирования криптоактивов. Также стороны будут искать возможности для интеграции банковской инфраструктуры в рынок криптовалют, а также содействовать разработке и внедрению технологии распределенного реестра, говорится в пресс-релизе криптобиржи.

"Министерство и Binance договорились о поддержке Astana Hub среди местных и международных талантов. Это позволит создать региональный блокчейн-хаб", - добавили в компании.

"Являясь мировым лидером среди криптобирж, Binance берет на себя ответственность за всю экосистему (...), мы рассмотрели дорожную карту Binance в Казахстане. Мы также обсудили потенциал создания ориентированного на блокчейн венчурного фонда и Академии, чтобы помочь местным талантам из Astana Hub выйти на глобальный уровень. Мы действительно верим, что Казахстан может стать региональным центром для международных игроков в криптомире", - заявил через прес-службу министр цифрового развития Багдат Мусин.

Со своей стороны, Чанпэн Чжао отметил, что "Казахстан - один из мировых лидеров индустрии криптомайнинга, страна, которая одной из первых в мире ввела его легализацию".

"Мы считаем, что при полном сотрудничестве с местными властями, Binance может внести большой вклад в развитие местного криптосообщества и блокчейн-экосистемы в Казахстане", - сказал он.

Binance - ведущий глобальный поставщик криптовалютной инфраструктуры с набором финансовых продуктов, в числе которых, крупнейшая по объему биржа торговли цифровыми активами.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Binance Чанпэн Чжао Astana Hub Багдат Мусин
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