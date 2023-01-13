SEC подала в суд на криптовалютные компании Genesis и Gemini

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала в суд иск против компаний Genesis Global Capital и Gemini Trust Company, посчитав, что созданная ими криптовалютная кредитная схема нарушает права инвесторов.

Программа Gemini Earn позволяла клиентам криптовалютной биржи Gemini одалживать активы брокеру Genesis под ставку, достигавшую 8%. Gemini получала комиссионные за организацию займа, размер которых доходил до 4,29%, утверждает SEC.

По мнению регулятора, Genesis следовало зарегистрировать продукт, что потребовало бы от нее раскрытие клиентам детальной финансовой информации.

Genesis и Gemini начали предлагать участие в программе индивидуальным инвесторам в феврале 2021 года и сумели привлечь криптовалютные активы сотен тысяч инвесторов на миллиарды долларов.

В ноябре 2022 года Genesis неожиданно остановила вывод средств участников программы, поскольку не смогла выполнить их запросы, резко увеличившиеся после краха криптовалютной биржи FTX. На тот момент в программе Gemini Earn были задействованы активы 340 тысяч инвесторов на общую сумму $900 млн, свидетельствуют данные SEC.

"Мы утверждаем, что Genesis и Gemini предлагали клиентам незарегистрированный продукт в обход требований к раскрытию информации, призванных защитить инвесторов", - заявил глава SEC Гэри Генслер.

Регулятор потребовал, чтобы суд оштрафовал компании и обязать их вернуть незаконно заработанные средства.