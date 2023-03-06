Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Минцифры опровергло утечку биометрических данных из подведомственному ему НИИ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опровергло факт утечки биометрических данных из подведомственного ему НИИ "Восход", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.

"В СМИ появились сообщения об утечке биометрических данных из НИИ "Восход". Сообщаем, что Минцифры проводит по этому поводу служебную проверку совместно с ФСБ", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в ответ на запрос агентства.

"Факт утечки не подтвержден. Данные в сеть не выложены", - отметили в Минцифры.

При этом там сообщили, что "была зафиксирована аномальная активность, в том числе - из внутренней сети предприятия".

"Данные хранятся в зашифрованном виде, ключ расшифровки хранится в Гознаке. Это в любом случае не позволит незаконно получить доступ к биометрическим данным", - подчеркнули в Минцифры.

Ранее в социальных сетях появилась информация об утечке биометрических данных граждан РФ, Белоруссии и Казахстана у НИИ "Восход", подведомственного Минцифры. Согласно сообщению, в сеть попала продуктивная база данных государственной системы паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП) за весь период ее существования (с 2006 года).

Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Общий экспорт российских разработчиков ПО в 2022 году сократился на 8-17%

SpaceX из-за непогоды перенесла запуски двух групп спутников Starlink

SpaceX из-за непогоды перенесла запуски двух групп спутников Starlink

Путин разрешил "Компании ВК" приобрести 100% долей в капитале "Деньги.Мэйл.Ру"

Объем интернет-торговли в России в 2022 году вырос почти на 30% до 4,98 трлн рублей

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });