Минцифры опровергло утечку биометрических данных из подведомственному ему НИИ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опровергло факт утечки биометрических данных из подведомственного ему НИИ "Восход", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.

"В СМИ появились сообщения об утечке биометрических данных из НИИ "Восход". Сообщаем, что Минцифры проводит по этому поводу служебную проверку совместно с ФСБ", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в ответ на запрос агентства.

"Факт утечки не подтвержден. Данные в сеть не выложены", - отметили в Минцифры.

При этом там сообщили, что "была зафиксирована аномальная активность, в том числе - из внутренней сети предприятия".

"Данные хранятся в зашифрованном виде, ключ расшифровки хранится в Гознаке. Это в любом случае не позволит незаконно получить доступ к биометрическим данным", - подчеркнули в Минцифры.

Ранее в социальных сетях появилась информация об утечке биометрических данных граждан РФ, Белоруссии и Казахстана у НИИ "Восход", подведомственного Минцифры. Согласно сообщению, в сеть попала продуктивная база данных государственной системы паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП) за весь период ее существования (с 2006 года).