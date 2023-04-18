В Москве запускают библиотеку разработок с открытым кодом Mos.Hub

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы запускают библиотеку разработок с открытым кодом Mos.Hub, сейчас ее тестируют IT-специалисты, позже ей смогут воспользоваться все желающие, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

"Более десяти лет назад правительство Москвы создало городской репозиторий программного обеспечения, в котором хранится исходный код программного обеспечения городских сервисов, информационных систем и отраслевых платформ. Сегодня мы делаем следующий шаг - запускаем на его основе библиотеку решений с открытым кодом Mos.Hub", - написал он.

"Совсем скоро все желающие смогут использовать готовые решения с Mos.Hub вместо того, чтобы разрабатывать с нуля собственные продукты, а также делиться собственными разработками", - добавил мэр.

Он также отметил, что помимо репозитория в Mos.Hub есть дополнительные полезные функции для разработчиков. Например, одна из самых значимых - возможность проверить код на ошибки и наличие вредоносных компонентов.

"В ближайшие несколько лет мы планируем полностью перейти на собственные решения для совместной разработки ПО, включая сервисы управления проектами, ведение документации и другие инструменты. Это ускорит создание новых полезных продуктов для бизнеса и людей и позволит российским разработчикам сохранить свою конкурентоспособность независимо от решений, принимаемых за пределами страны", - добавил Собянин.