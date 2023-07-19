Сбербанк на вложенный в ИИ $1 млрд в год получает около $3 млрд

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк на вложенный в технологии искусственного интеллекта $1 млрд в год получает "обратно от искусственного интеллекта в год примерно $3 млрд", заявил президент - председатель правления банка Герман Греф. Он сказал об этом на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

Он отметил, что Сбербанк "очень много" инвестирует в это направление уже примерно 12-13 лет.

Президент Владимир Путин заявил, что это серьезный масштаб: "Все усилия, которые направлены на достижение конкретных целей по этому направлению, они, конечно должны быть поддержаны".

Путин поинтересовался у Грефа, не заменит ли его на посту главы Сбербанка искусственный интеллект.

"Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет", - ответил Греф.

В ответ Путин пошутил, что "с такими людьми прогресс невозможен, все будет теперь тормозить".

Сбербанк в 2023 году планирует получить от внедрения технологий искусственного интеллекта 350 млрд рублей, сообщил в июне первый зампред правления банка Александр Ведяхин. В 2022 году банк заработал от внедрения этих технологий 250 млрд рублей.

В ноябре 2021 года Греф оценивал годовой заработок Сбера от внедрения ИИ в 180-200 млрд рублей.