Глава Роскомнадзора назвал успешными учения по безопасности Рунета

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Учения по безопасности и устойчивости российского сегмента глобальной сети, которые проводятся в рамках закона о так называемом суверенном Рунете, прошли успешно, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

"Закон предписывает проводить учения ежегодно. Мы закон не нарушаем. По мнению Роскомнадзора, все учения, которые проводились до сегодняшнего дня проходили успешно", - сказал Липов во вторник журналистам в кулуарах форума "Спектр 2021", отвечая на вопрос, прошли ли учения в этом году.

Он уточнил, что в них приняли участие операторы связи и другие компании.

"Учения предназначены для исключения подобных сбоев, и учения показали, что мы готовы к тому, чтобы сеть работала устойчиво и безопасно при любых внешних воздействиях", - сказал глава РКН, отвечая на вопрос, будут ли замечены крупные сбои в связи с учениями.

Липов отметил, что "цель учений - проверить готовность сетей связи или участков сетей связи к тем или иным отклонениям в их работе, а при возникновении таких отклонений, насколько сети связи быстро, без последствий возвращаются в устойчивое состояние". "То есть если в момент учений что-то моделируется, какая-то ситуация, она моделируется именно для того, чтобы в том случае, если возникнет в реальности, мы могли с ней справиться", - сказал глава Роскомнадзора.

Закон об "устойчивом Рунете"

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый закон об устойчивом/суверенном Рунете, вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может централизованно управлять трафиком через Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Согласно постановлению правительства от 12 октября 2019 года (п.17), Минцифры должно ежегодно до 1 декабря утверждать график учений по безопасности и устойчивости Рунета, который размещается на сайте Роскомнадзора не позднее пяти рабочих дней после утверждения. В прошлом году из-за ситуации с коронавирусом все запланированные раз в квартал учения были отменены. Первые испытания российского сегмента интернета на безопасность и устойчивость прошли в декабре 2019 года. По данным министерства, "в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивая устойчивое функционирование и сети Интернет, и единой сети электросвязи в РФ".

В январе этого года на тот момент замглавы Минцифры Олег Иванов сообщил "Интерфаксу", что учения по безопасности и устойчивости Рунета отложены до конца пандемии COVID-19 в России.

В июле стало известно, что учения по устойчивости Рунета прошли в РФ во второй раз.