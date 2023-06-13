РКН проверит информацию о возможной утечке данных клиентов Gloria Jeans

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных более 3 млн клиентов производителя и ритейлера одежды "Глория Джинс" (Gloria Jeans), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

"Оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством", - сказали в РКН в ответ на запрос агентства.

По мнению службы, "участившиеся взломы баз данных и их сливы в публичное пространство - часть гибридной войны, которая ведётся против России".

"Очевидно, что это спланированные хакерские атаки, инициированные из-за рубежа. Более того, характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам", - отметили в РКН.

В четверг, 8 июня, производитель и ритейлер одежды "Глория Джинс" сообщил, что подвергся крупной кибератаке, на текущей неделе в сеть утекли данные больше 3 млн человек. В пресс-службе компании "Интерфаксу" сообщили, что уведомили Роскомнадзор о факте утечки и принимают дополнительные меры для защиты данных пользователей.

"По предварительной информации, данные части пользователей были похищены при проведении технических работ, связанных с сайтом", - уточнил представитель компании. При этом, помимо "Глории Джинс", хакеры нанесли ущерб и другим российским фирмам. На этой неделе, по данным компаний из сферы кибербезопасности, в сеть утекли данные более 10 млн пользователей российских компаний и серверов. За январь-апрель текущего года в сеть утекли данные о 65 млн пользователей, отметил представитель ритейлера.