РКН отметил сокращение масштабов утечек в интернет персональных данных россиян

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) фиксирует снижение числа утечек персональных данных по сравнению с 2022 годом, сообщил в субботу заместитель руководителя РКН Милош Вагнер.

"Если в цифрах, то за прошлый год было 600 млн записей или строчек, то в этом году пока что от 135 до 200 млн. То есть масштабы становятся меньше, идут (атаки на) более мелкие конторы, которые остались доступнее", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2023.

Вагнер сообщил, что в прошлом году было зафиксировано 140 случаев утечек больших массивов данных, в этом году таких - 75. "Для сравнения в 2021 году было четыре или пять. То есть мы это увязываем четко с началом специальной военной операции. Тут нельзя не заметить след зарубежных специалистов, скорее всего, приближенных к тем, кто умеет взламывать и похищать данные", - заявил замруководителя РКН.

По его словам, причиной утечек являются недостаточные меры информационной безопасности компаний. "Пока (масштабных атак) не произошло, (пока) экстренные меры не начали принимать, - быстро большое количество баз данных они (хакеры) своровали", - сказал Вагнер.

Законопроект о введении уголовной ответственности за кражу и передачу персональных данных россиян может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил ранее в субботу "Интерфаксу" председатель парламентского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.