Роскомнадзор проверит возможную утечку данных клиентов сети лабораторий "Хеликс"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) проведет проверку информации об утечке персональных данных клиентов лабораторной службы "Хеликс", сообщил "Интерфаксу" регулятор.

Об этом заявили в РКН в четверг в ответ на запрос агентства. "По состоянию на 11:00 20 июля 2023 года Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании", - отметили в РКН.

В четверг в телеграм-канале "Утечки информации" основателя сервиса обнаружения утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, появилось сообщение об обнаружении в свободном доступе файла, содержащего персональные данные клиентов предположительно сети медицинских лабораторий "Хеликс" (helix.ru): более 7,3 млн строк с ФИО, номерами телефонов и адресами электронной почты, датой рождения и номером СНИЛС.

Также на анализ к экспертам по киберзащите попал еще один файл с почти 5 млн записей зарегистрированных пользователей компании с адресами электронной почты, хешированными паролями, IP-адресами, датами регистрации и последнего захода в личный кабинет.

Между тем 17 июля пресс-служба "Хеликс" сообщала, что компания в ночь с 15 на 16 июля подверглась хакерской атаке "шифровальщика" - вредоносного ПО, которое зашифровывает файлы и блокирует работу систем. "Мы смогли ее оперативно предотвратить и, самое главное, нам удалось избежать утечки персональных данных наших клиентов", - говорилось в сообщении компании, поступившем в "Интерфакс" в минувший понедельник.