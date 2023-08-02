РКН проверит сообщения о возможной утечке данных клиентов интернет-магазина "Подружка"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) проведет проверку информации о возможной утечке персональных данных клиентов интернет-магазина косметики, парфюмерии и бытовой химии "Подружка".

Об этом говорится в ответе РКН на запрос "Интерфакса". "По состоянию на 16:00 2 августа 2023 года, Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании", - отмечается в сообщении.

В среду в телеграм-канале "Утечки информации" основателя сервиса обнаружения утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна появилось сообщение, что накануне "хакеры из группировки "UHG" "слили" данные предположительно интернет-магазина косметики и парфюмерии "Подружка"". На анализ экспертам из DLBI попала часть базы в более чем 2 млн строк, которая содержит фамилию и имя, адрес электронной почты, хешированный пароль и другие данные.